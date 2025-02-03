Tuyển Kỹ sư điện Công ty Cổ phần Dược phẩm Quốc tế Dolexphar làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Dương: Lô C - 2, KCN Đại An mở rộng, Lai Cách, Cẩm Giàng, Thành phố Hải Dương

Mô Tả Công Việc

Vận hành, lắp đặt, Hệ Thống Điện Và Điều Hòa Không Khí, hệ thống AHU nhà máy sản xuất dược phẩm thực phẩm bảo vệ sức khoẻ.

Bảo Trì Và Sửa Chữa Hệ Thống Điện Lạnh Và Điều Hòa

Tham gia cùng trưởng phòng trong việc Thiết Kế Hệ Thống Điện Và Điều Hòa Không Khí.

Các công việc khác của phòng kỹ thuật cơ điện

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại Học Bách Khoa - chấp nhận sinh viên mới ra trường.

Chuyên ngành điện, điện lạnh

Có kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm.

Quyền Lợi

Làm việc 1 ngày 8h; nghỉ 2 thứ 7/ tháng;

Đóng BHXH đúng quy định pháp luật;

Du lịch 1 năm 2 lần; thưởng Lương tháng 13 theo lương thực nhận; thưởng các ngày nghỉ lễ lớn trong năm...

Lương thương lượng cạnh tranh theo năng lực ứng viên.

Cách Thức Ứng Tuyển

