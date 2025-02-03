Tuyển Kỹ sư điện Công ty Cổ phần Dược phẩm Quốc tế Dolexphar làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Kỹ sư điện Công ty Cổ phần Dược phẩm Quốc tế Dolexphar làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ phần Dược phẩm Quốc tế Dolexphar
Ngày đăng tuyển: 03/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/03/2025
Công ty Cổ phần Dược phẩm Quốc tế Dolexphar

Kỹ sư điện

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư điện Tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Quốc tế Dolexphar

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Dương: Lô C

- 2, KCN Đại An mở rộng, Lai Cách, Cẩm Giàng, Thành phố Hải Dương

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương Thỏa thuận

Vận hành, lắp đặt, Hệ Thống Điện Và Điều Hòa Không Khí, hệ thống AHU nhà máy sản xuất dược phẩm thực phẩm bảo vệ sức khoẻ.
Bảo Trì Và Sửa Chữa Hệ Thống Điện Lạnh Và Điều Hòa
Tham gia cùng trưởng phòng trong việc Thiết Kế Hệ Thống Điện Và Điều Hòa Không Khí.
Các công việc khác của phòng kỹ thuật cơ điện

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại Học Bách Khoa - chấp nhận sinh viên mới ra trường.
Chuyên ngành điện, điện lạnh
Có kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm.

Tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Quốc tế Dolexphar Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc 1 ngày 8h; nghỉ 2 thứ 7/ tháng;
Đóng BHXH đúng quy định pháp luật;
Du lịch 1 năm 2 lần; thưởng Lương tháng 13 theo lương thực nhận; thưởng các ngày nghỉ lễ lớn trong năm...
Lương thương lượng cạnh tranh theo năng lực ứng viên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Quốc tế Dolexphar

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Dược phẩm Quốc tế Dolexphar

Công ty Cổ phần Dược phẩm Quốc tế Dolexphar

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Công ty Cổ phần Dược phẩm Quốc tế Dolexphar, khu công nghiệp đại an mở rộng, thị trấn lai cách, cẩm giàng, Hải Dương

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

