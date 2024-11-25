Tuyển Kỹ sư điện Công ty TNHH Hyundai Kefico Việt Nam làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư điện Tại Công ty TNHH Hyundai Kefico Việt Nam
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
15 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hải Dương: KCN Đại An, Tứ Minh, TP Hải Dương, Thành phố Hải Dương
Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương Thỏa thuận
Quản lý máy móc, thiết bị
Thiết lập và quản lý tài liệu ISO
Cải tiến và nâng cao năng suất, chất lượng sản xuất
Cơ hội đi đào tạo nước ngoài
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nam/Nữ
- Sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành liên quan đến Kỹ thuật: Điện, Điện tử, Tự động hóa, Cơ khí, Ô tô, Kỹ thuật Vật liệu,...
- Có thể giao tiếp tiếng Anh là một lợi thế
- Ưu tiên ứng viên là người Hải Dương
Tại Công ty TNHH Hyundai Kefico Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Quyền lợi:
- Được làm việc tại môi trường chuyên nghiệp, chế độ đãi ngộ bậc nhất tại Hải Dương
- Có cơ hội trở thành Kỹ sư chính thức của công ty sau quá trình thực tập
- Có cơ hội được đào tạo tại nước ngoài: Hàn, Mỹ, Nhật, Ý, Đức, ...
- Có trợ cấp thực tập: 5.000.000 VNĐ/tháng
- Được đào tạo các kiến thức và đa kỹ năng tại các phòng ban thuộc khối kỹ thuật
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Hyundai Kefico Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
