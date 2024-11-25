Tuyển Kỹ sư điện Công ty TNHH Hyundai Kefico Việt Nam làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 15 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hải Dương: KCN Đại An, Tứ Minh, TP Hải Dương, Thành phố Hải Dương

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý máy móc, thiết bị

Thiết lập và quản lý tài liệu ISO

Cải tiến và nâng cao năng suất, chất lượng sản xuất

Cơ hội đi đào tạo nước ngoài

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/Nữ

- Sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành liên quan đến Kỹ thuật: Điện, Điện tử, Tự động hóa, Cơ khí, Ô tô, Kỹ thuật Vật liệu,...

- Có thể giao tiếp tiếng Anh là một lợi thế

- Ưu tiên ứng viên là người Hải Dương

Tại Công ty TNHH Hyundai Kefico Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi:

- Được làm việc tại môi trường chuyên nghiệp, chế độ đãi ngộ bậc nhất tại Hải Dương

- Có cơ hội trở thành Kỹ sư chính thức của công ty sau quá trình thực tập

- Có cơ hội được đào tạo tại nước ngoài: Hàn, Mỹ, Nhật, Ý, Đức, ...

- Có trợ cấp thực tập: 5.000.000 VNĐ/tháng

- Được đào tạo các kiến thức và đa kỹ năng tại các phòng ban thuộc khối kỹ thuật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Hyundai Kefico Việt Nam

