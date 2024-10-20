Tuyển Kỹ sư điện Công ty Cổ Phần Giải pháp Kỹ thuật Công nghệ Việt làm việc tại Hải Dương thu nhập Từ 12 Triệu

Mức lương Từ 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Dương: TT Tứ Kỳ, Tứ Kỳ

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương Từ 12 Triệu

DỰ ÁN NEOM - dự án lắp đặt, kiểm tra, hiệu chỉnh các hệ thống điện, đo lường và điều khiển các mô đun thiết bị điện phân hydro cho nhà máy sản xuất khí H2 Lắp đặt thiết bị điều khiển, thiết bị điện, tủ điều khiển, tủ đấu nối trung gian Giám sát thi công cho hệ thống điện, điện điều khiển Giám sát lắp đặt hệ thống thang máng cáp, ống conduit Giám sát kéo, đấu nối và kiểm tra thông mạch hệ thống cáp điện Lập hồ sơ nghiệm thu

Với Mức Lương Từ 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành thiết bị điện, điện công nghiệp, tự động hoá, cơ khí... Nắm được nguyên lý và biết sử dụng các tool điện Thành thạo các phần mềm văn phòng, autocad... Có khả năng đọc hiểu các tài liệu tiếng Anh chuyên ngành Sẵn sàng đi công trình dự án Sinh viên mới tốt nghiệp, được đào tạo, hướng dẫn công việc Chăm chỉ, chịu khó tìm tòi, tự học hỏi, có khả năng làm việc nhóm

Tại Công ty Cổ Phần Giải pháp Kỹ thuật Công nghệ Việt Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 12 triệu (Thoả thuận theo năng lực) Chỗ ở miễn phí Được tham gia đầy đủ các chế độ: BHYT, BHXH,... theo quy định của nhà nước Xét tăng lương hàng năm Thử việc 1 tháng hưởng 100% lương Lương tháng 13, thưởng kết quả kinh doanh (up to 3 tháng lương/năm) Môi trường trẻ, thân thiện, chuyên nghiệp Cơ hội phát triển chuyên môn - phát triển bản thân Du lịch, teambuilding hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Giải pháp Kỹ thuật Công nghệ Việt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.