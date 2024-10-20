Tuyển Kỹ sư điện Công ty Cổ Phần Giải pháp Kỹ thuật Công nghệ Việt làm việc tại Hải Dương thu nhập Từ 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư điện Tại Công ty Cổ Phần Giải pháp Kỹ thuật Công nghệ Việt
- Hải Dương: TT Tứ Kỳ, Tứ Kỳ
Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương Từ 12 Triệu
DỰ ÁN NEOM - dự án lắp đặt, kiểm tra, hiệu chỉnh các hệ thống điện, đo lường và điều khiển các mô đun thiết bị điện phân hydro cho nhà máy sản xuất khí H2
Lắp đặt thiết bị điều khiển, thiết bị điện, tủ điều khiển, tủ đấu nối trung gian
Giám sát thi công cho hệ thống điện, điện điều khiển
Giám sát lắp đặt hệ thống thang máng cáp, ống conduit
Giám sát kéo, đấu nối và kiểm tra thông mạch hệ thống cáp điện
Lập hồ sơ nghiệm thu
Với Mức Lương Từ 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành thiết bị điện, điện công nghiệp, tự động hoá, cơ khí...
cao đẳng trở lên chuyên ngành thiết bị điện, điện công nghiệp, tự động hoá, cơ khí...
Nắm được nguyên lý và biết sử dụng các tool điện
Thành thạo các phần mềm văn phòng, autocad...
Có khả năng đọc hiểu các tài liệu tiếng Anh chuyên ngành
Sẵn sàng đi công trình dự án
Sinh viên mới tốt nghiệp, được đào tạo, hướng dẫn công việc
Chăm chỉ, chịu khó tìm tòi, tự học hỏi, có khả năng làm việc nhóm
Tại Công ty Cổ Phần Giải pháp Kỹ thuật Công nghệ Việt Thì Được Hưởng Những Gì
Lương từ 12 triệu (Thoả thuận theo năng lực)
Chỗ ở miễn phí
Được tham gia đầy đủ các chế độ: BHYT, BHXH,... theo quy định của nhà nước
Xét tăng lương hàng năm
Thử việc 1 tháng hưởng 100% lương
Lương tháng 13, thưởng kết quả kinh doanh (up to 3 tháng lương/năm)
Môi trường trẻ, thân thiện, chuyên nghiệp
Cơ hội phát triển chuyên môn - phát triển bản thân
Du lịch, teambuilding hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Giải pháp Kỹ thuật Công nghệ Việt
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
