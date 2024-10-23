Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY TNHH THI CÔNG CƠ ĐIỆN HẢI DƯƠNG làm việc tại Hải Dương thu nhập 12 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư điện Tại CÔNG TY TNHH THI CÔNG CƠ ĐIỆN HẢI DƯƠNG
Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hải Dương: 55 Trần Nguyên Đán, Phường Thanh Bình, TP Hải Dương
Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Thời gian làm việc cố định chủ yếu cại VP Công ty, thỉnh thoảng phải đi công trình khi có yêu cầu(không đi nhiều và không phải ở lại lâu)
Giám sát quá trình thi công điện nước tạm tại công trình,
Lập bản vẽ thi công điện nước tạm tại công trình,
Làm hồ sơ quản lý chất lượng,
Lắp đặt tủ điện(không biết có người hướng dẫn cầm tay chỉ việc)
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nhiệt tình trong công việc,
Tinh thần làm việc chăm chỉ chịu khó
Có mong muốn học hỏi tìm tòi trong nghề
Nhanh nhẹn, có thể chịu được áp lực trong công việc, tăng ca khi Công ty cần, có thể đi công trường giải quyết công việc khi cần thiết
Tại CÔNG TY TNHH THI CÔNG CƠ ĐIỆN HẢI DƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì
Được Công ty đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ và thưởng vào các dịp lễ , Tết
Được Công ty hồ trợ bữa ăn trưa, có công tác phí khi phải đi công trình, được tính tăng lương tăng ca theo quy định của Luật lao động.
Công ty trả đều đặn đúng ngày, không có tình trạng nợ lương chậm lương.
Hướng dẫn chỉ bảo tận tình trong công việc, mong muốn truyền đạt lại nghề cho nhân viên
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THI CÔNG CƠ ĐIỆN HẢI DƯƠNG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
