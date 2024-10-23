Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY TNHH THI CÔNG CƠ ĐIỆN HẢI DƯƠNG làm việc tại Hải Dương thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Dương: 55 Trần Nguyên Đán, Phường Thanh Bình, TP Hải Dương

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện

Thời gian làm việc cố định chủ yếu cại VP Công ty, thỉnh thoảng phải đi công trình khi có yêu cầu(không đi nhiều và không phải ở lại lâu)

Giám sát quá trình thi công điện nước tạm tại công trình,

Lập bản vẽ thi công điện nước tạm tại công trình,

Làm hồ sơ quản lý chất lượng,

Lắp đặt tủ điện(không biết có người hướng dẫn cầm tay chỉ việc)

Yêu Cầu Công Việc

Nhiệt tình trong công việc,

Tinh thần làm việc chăm chỉ chịu khó

Có mong muốn học hỏi tìm tòi trong nghề

Nhanh nhẹn, có thể chịu được áp lực trong công việc, tăng ca khi Công ty cần, có thể đi công trường giải quyết công việc khi cần thiết

Quyền Lợi

Được Công ty đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ và thưởng vào các dịp lễ , Tết

Được Công ty hồ trợ bữa ăn trưa, có công tác phí khi phải đi công trình, được tính tăng lương tăng ca theo quy định của Luật lao động.

Công ty trả đều đặn đúng ngày, không có tình trạng nợ lương chậm lương.

Hướng dẫn chỉ bảo tận tình trong công việc, mong muốn truyền đạt lại nghề cho nhân viên

Cách Thức Ứng Tuyển

