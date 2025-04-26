Tuyển Kỹ sư điện Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn GDC làm việc tại Hải Phòng thu nhập 15 - 20 Triệu

Tuyển Kỹ sư điện Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn GDC làm việc tại Hải Phòng thu nhập 15 - 20 Triệu

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn GDC
Ngày đăng tuyển: 26/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/05/2025
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn GDC

Kỹ sư điện

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư điện Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn GDC

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: Tây Hồ

- Hải Dương, Quận Dương Kinh

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Lập danh mục các bản vẽ shopdrawing, biên pháp thi công, bóc tách khối lượng vật tư, phục vụ việc lập kế hoạch thực hiện dự án;
Tổ chức thực hiện lập bản vẽ shopdrawing, BPTC của dự án;
Cập nhật và điều chỉnh phương án shopdrawing, BPLC, khối lượng thi công theo sự thay đổi khi thưc hiện dự án;
Giám sát hoặc đôn đốc kiểm tra các vấn đề liên quan đến: kỹ thuật, chất lượng, tiến độ, khối lượng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường hệ điện tại dự án;
Triển khai thi công, quản lý tổ đội, kỹ thuật thi công, định mức sử dụng vât tư của hệ điện dự án;
Kiểm tra chất lượng thi công, đảm bảo đúng thiết kế theo hồ sơ mời thầu, nghiệm thu từng phần việc hạng mục điện, ký xác nhận khối lượng hồ sơ thanh quyết toán của nhà thầu;
Lưu trữ, giao nhận hồ sơ, bản vẽ, tham gia các cuộc họp với các đối tác, nhà thầu, tổ đội liên quan đến hệ điện;
Các công việc khác khi được cấp trên phân công.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Chuyên ngành: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Điện, điện tử hoặc các ngành có liên quan
Kinh nghiệm: Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm
Sử dụng thành thạo các phần mềm ứng dụng CAD, MS Office, Project,..
Khả năng Tạo động lực làm việc hiệu quả cho nhóm;

Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn GDC Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 15.000.000đ - 20.000.000đ
Tháng lương 13, thưởng kinh doanh.
Hưởng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.
Review tăng lương 1 lần/ năm.
Hưởng 12 ngày/năm, sau 5 năm thêm 1 ngày phép, không dùng hết phép được quy thành tiền lương.
Team building và du lịch hàng năm.
Công ty đài thọ ăn ở tại dự án.
Thưởng các ngày lễ, tết và đầy đủ các chính sách phúc lợi khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn GDC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn GDC

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn GDC

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 24, TTTM LePARC, Km 1.5 Pháp Vân, công viên Yên Sở, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

