Tuyển Kỹ sư điện Công Ty Sữa Đậu Nành Việt Nam - Vinasoy làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Từ 500 USD

Mức lương Từ 500 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc

- Giám sát và hướng dẫn kỹ thuật viên vận hành theo đúng quy định

- Nắm bắt các sự cố kỹ thuật và lên phương án khắc phục, đồng thời triển khai thực hiện bảo dưỡng định kỳ: ngày, tuần.

- Lập nhu cầu vật tư, phụ tùng sử dụng hàng ngày tại các thiết bị được phân công.

- Chịu trách nhiệm về hiệu suất sử dụng thiết bị được phân công quản lý.

- Các nhiệm vụ sẽ được trao đổi trực tiếp trong quá trình phỏng vấn

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Điện/Điện tử/Tự động hóa/ Cơ điện tử.. hoặc tương đương....

- Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

- Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc với các hệ thống điện, tự động hóa,... hoặc làm việc tại các Nhà máy Bia, Rượu, Nước giải khát, Đồ uống hoặc Thực phẩm;...

Tại Công Ty Sữa Đậu Nành Việt Nam - Vinasoy Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Sữa Đậu Nành Việt Nam - Vinasoy

