Tuyển Kỹ sư điện Công Ty Sữa Đậu Nành Việt Nam - Vinasoy làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Từ 500 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư điện Tại Công Ty Sữa Đậu Nành Việt Nam - Vinasoy
Mức lương
Từ 500 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bắc Ninh: Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh
Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương Từ 500 USD
- Giám sát và hướng dẫn kỹ thuật viên vận hành theo đúng quy định
- Nắm bắt các sự cố kỹ thuật và lên phương án khắc phục, đồng thời triển khai thực hiện bảo dưỡng định kỳ: ngày, tuần.
- Lập nhu cầu vật tư, phụ tùng sử dụng hàng ngày tại các thiết bị được phân công.
- Chịu trách nhiệm về hiệu suất sử dụng thiết bị được phân công quản lý.
- Các nhiệm vụ sẽ được trao đổi trực tiếp trong quá trình phỏng vấn
Với Mức Lương Từ 500 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Điện/Điện tử/Tự động hóa/ Cơ điện tử.. hoặc tương đương....
- Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
- Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc với các hệ thống điện, tự động hóa,... hoặc làm việc tại các Nhà máy Bia, Rượu, Nước giải khát, Đồ uống hoặc Thực phẩm;...
Tại Công Ty Sữa Đậu Nành Việt Nam - Vinasoy Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Sữa Đậu Nành Việt Nam - Vinasoy
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
