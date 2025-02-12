Tuyển Kỹ sư điện tử Công ty TNHH EZ2DO làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 10 Triệu

Mức lương Từ 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Phường Cự Khối, Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện tử Với Mức Lương Từ 10 Triệu

- Các công việc:

+ Kiểm tra tình trạng hoạt động của các thiết bị đo lường điện, điện tử, viễn thông;

+ Hỗ trợ kỹ thuật cho khách hàng (hướng dẫn sử dụng, bảo hành, bảo trì);

+ Hiệu chuẩn, hiệu chỉnh, sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị đo lường điện - điện tử, thiết bị công nghiệp;

+ Tư vấn, đề xuất giải pháp, thiết kế hệ thống kỹ thuật cho khách hàng trong lĩnh vực công nghiệp, tự động hóa.

+ Các nhiệm vụ khác phù hợp với chuyên môn do Lãnh đạo Công ty, Lãnh đạo Phòng giao

Yêu Cầu Công Việc

- Trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ, kiên trì;

- Chủ động, nhạy bén trong công việc;

- Tiếng Anh: Có khả năng đọc hiểu tốt các tài liệu tiếng Anh chuyên ngành (Điện, Điện tử, Tự động hóa, Viễn thông);

- Tốt nghiệp Đại học hệ chính quy chuyên ngành Điện, Điện tử, Viễn thông, Tự động hóa

- Ưu tiên các ứng viên: Nắm được cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các loại linh kiện điện tử (cấu kiện điện tử); Có kinh nghiệm sử dụng, vận hành các thiết bị đo điện, điện tử; Có kinh nghiệm sửa chữa điện - điện tử, thiết kế mạch điện tử.

- Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp khoa điện - điện tử, điện tử viễn thông, tự động hóa ở các trường: Đại học Bách khoa (Hà Nội/HCM/Đà Nẵng); Học viện Kỹ thuật Quân sự; Đại học Công nghệ - ĐHQG; Đại học Công nghiệp Hà Nội

Tại Công ty TNHH EZ2DO Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương khởi điểm từ 10 triệu đồng + thưởng theo năng suất (thưởng theo tháng, thưởng năm, không giới hạn)

- Được làm việc trong môi trường năng động, cởi mở; thường xuyên có liên hoan, tiệc sinh nhật, tất niên, các ngày lễ, …; du lịch, du xuân,..

- Được đào tạo bởi các chuyên gia, kỹ sư hàng đầu, đã có nhiều năm kinh nghiệm làm công tác hiệu chuẩn, đo kiểm, sửa chữa thiết bị đo trong các lĩnh vực điện, điện tử, viễn thông, y tế, giáo dục,.... giúp ứng viên nâng cao tay nghề, kinh nghiệm thực tế, đảm bảo nghề nghiệp, thu nhập ổn định trong tương lai;

- Có cơ hội nghiên cứu, tiếp xúc, sửa chữa rất nhiều loại thiết bị đo lường điện, điện tử, thiết bị công nghiệp, thiết bị y tế, giáo dục, thiết bị công suất cao,...;

- Được đảm bảo thu nhập ổn định;

- Được thưởng định kỳ, đột xuất ;

- Được xem xét tăng lương hàng năm;

- Nghỉ phép (12 ngày/năm), nghỉ chủ nhật, các ngày Lễ/Tết;

- Chế độ bảo hiểm theo luật lao động Viêt Nam.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH EZ2DO

