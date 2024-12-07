Tuyển Kỹ sư điện tử Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 12 - Ngõ 36 Xuân Thủy - Dịch Vọng Hậu - Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Phân tích, thiết kế mạch điện tử công suất AC/DC, DC/DC, DC/AC

Tính toán, mô phỏng mạch nguyên lý.

Lựa chọn linh kiện, layout, mô phỏng layout, quản lý thư viện linh kiện.

Chịu trách nhiệm hàn lắp linh kiện, debug mạch, đảm bảo mạch hoạt động đúng tính năng, chỉ tiêu, đạt yêu cầu về chất lượng.

Phối hợp với các nhóm khác như cơ khí, phần mềm để đảm bảo khả năng gá lắp, tích hợp trên cả hệ thống.

3.1 Chuyên môn: Tốt nghiệp đại học ngành điện-điện tử, điện tử viễn thông, cơ điện tử và các ngành có liên quan

3.2 Kinh nghiệm:

Có 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

Am hiểu về các linh kiện điện tử, các mạch công suất như mạch nguồn AC/DC, DC/DC, mạch điều khiển động cơ.

Am hiểu sử dụng các thiết bị đo phục vụ cho công việc như oscilloscope,...

Thiết kế mạch điện tử bằng Altium hoặc các phần mềm tương tự.

Tính toán, mô phỏng mạch nguyên lý bằng phần mềm chuyên dụng.

Lựa chọn linh kiện, layout PCB

Hàn lắp linh kiện, debug mạch điện tử.

3.3 Kỹ năng/ phẩm chất:

Chịu khó học hỏi

Yêu thích công việc thiết kế sản phẩm điện tử, làm việc nhiệt tình, quyết liệt, có trách nhiệm

Kinh nghiệm làm việc với các hệ thống yêu cầu độ tin cậy cao

Có kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm tốt

Có tư duy độc lập, sáng tạo trong công việc

Có khả năng tìm kiếm, nghiên cứu tài liệu bằng tiếng Anh tốt

Khả năng tự nghiên cứu tốt

Tại Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc tại công ty tiên phong trong lĩnh vực xe điện thông minh và các giải pháp năng lượng cho phương tiện giao thông.

Được tham gia vào dự án khởi nghiệp tham vọng với đội ngũ nhân sự chất lượng cao, có lý tưởng và tâm huyết.

Thu nhập: 12 -15 triệu/tháng, có thể hơn tùy theo năng lực và kinh nghiệm.

Phúc lợi: theo quy định của công ty

Thưởng: Thưởng theo quy định công ty, thưởng theo hiệu quả công việc, thưởng dự án, thưởng theo kết quả kinh doanh,...

Đào tạo: Được tham gia các lớp đào tạo kỹ năng và kiến thức chuyên môn

Phát triển: Được bổ nhiệm các vị trí cao hơn khi thể hiện được năng lực làm việc

Bảo hiểm: Được tham gia bảo hiểm sau 2 tháng thử việc: Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp

Được tham gia hoạt động teambuilding, quà các ngày Lễ Tết...

Môi trường năng động, chuyên nghiệp, sếp tâm lý, đồng nghiệp thân thiện, trẻ trung.

