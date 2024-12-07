Tuyển Kỹ sư điện tử Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Tuyển Kỹ sư điện tử Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex
Ngày đăng tuyển: 07/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 02/01/2025
Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex

Kỹ sư điện tử

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư điện tử Tại Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 12

- Ngõ 36 Xuân Thủy

- Dịch Vọng Hậu

- Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện tử Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Phân tích, thiết kế mạch điện tử công suất AC/DC, DC/DC, DC/AC
Tính toán, mô phỏng mạch nguyên lý.
Lựa chọn linh kiện, layout, mô phỏng layout, quản lý thư viện linh kiện.
Chịu trách nhiệm hàn lắp linh kiện, debug mạch, đảm bảo mạch hoạt động đúng tính năng, chỉ tiêu, đạt yêu cầu về chất lượng.
Phối hợp với các nhóm khác như cơ khí, phần mềm để đảm bảo khả năng gá lắp, tích hợp trên cả hệ thống.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

3.1 Chuyên môn: Tốt nghiệp đại học ngành điện-điện tử, điện tử viễn thông, cơ điện tử và các ngành có liên quan
3.2 Kinh nghiệm:
Có 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
Am hiểu về các linh kiện điện tử, các mạch công suất như mạch nguồn AC/DC, DC/DC, mạch điều khiển động cơ.
Am hiểu sử dụng các thiết bị đo phục vụ cho công việc như oscilloscope,...
Thiết kế mạch điện tử bằng Altium hoặc các phần mềm tương tự.
Tính toán, mô phỏng mạch nguyên lý bằng phần mềm chuyên dụng.
Lựa chọn linh kiện, layout PCB
Hàn lắp linh kiện, debug mạch điện tử.
3.3 Kỹ năng/ phẩm chất:
Chịu khó học hỏi
Yêu thích công việc thiết kế sản phẩm điện tử, làm việc nhiệt tình, quyết liệt, có trách nhiệm
Kinh nghiệm làm việc với các hệ thống yêu cầu độ tin cậy cao
Có kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm tốt
Có tư duy độc lập, sáng tạo trong công việc
Có khả năng tìm kiếm, nghiên cứu tài liệu bằng tiếng Anh tốt
Khả năng tự nghiên cứu tốt

Tại Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc tại công ty tiên phong trong lĩnh vực xe điện thông minh và các giải pháp năng lượng cho phương tiện giao thông.
Được tham gia vào dự án khởi nghiệp tham vọng với đội ngũ nhân sự chất lượng cao, có lý tưởng và tâm huyết.
Thu nhập: 12 -15 triệu/tháng, có thể hơn tùy theo năng lực và kinh nghiệm.
Phúc lợi: theo quy định của công ty
Thưởng: Thưởng theo quy định công ty, thưởng theo hiệu quả công việc, thưởng dự án, thưởng theo kết quả kinh doanh,...
Đào tạo: Được tham gia các lớp đào tạo kỹ năng và kiến thức chuyên môn
Phát triển: Được bổ nhiệm các vị trí cao hơn khi thể hiện được năng lực làm việc
Bảo hiểm: Được tham gia bảo hiểm sau 2 tháng thử việc: Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp
Được tham gia hoạt động teambuilding, quà các ngày Lễ Tết...
Môi trường năng động, chuyên nghiệp, sếp tâm lý, đồng nghiệp thân thiện, trẻ trung.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex

Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 56, Ngõ 18 Mạc Thái Tổ

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

