Tuyển Kỹ sư điện tử Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Sinh Học Biosciences làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mô tả công việc

Chuyên Viên Kinh Doanh Sản Phẩm (Sinh Học Phân Tử, Vi Sinh) Khối Khách hàng nhà máy sản xuất dược, sản xuất thuốc dịch truyền, F&B, nhà máy thức ăn & chăn nuôi, lab service...

- Bán các sản phẩm Thiết bị lọc và tiêu hao y tế, Môi trường Vi Sinh, Chủng chuẩn vi sinh, Chỉ thị sinh học, hóa chất - vật tư - thiết bị phòng thí nghiệm vi sinh, sinh học phân tử, các kit xét nghiệm chẩn đoán bệnh thú y, kit ELISA, Western Blot, kháng thể đơn dòng và đa dòng, hỗ trợ trong các xét nghiệm miễn dịch, các kít xét nghiệm vi sinh và các chủng, độc tố an toàn thực phẩm...

- Phát triển thị trường khối nhà máy sản xuất dược, sản xuất thuốc dịch truyền, F&B, nhà máy thức ăn & chăn nuôi, lab service...

- Xây dựng và báo cáo Trưởng phòng các phương án kinh doanh theo tháng/quý; Phối hợp với các Bộ phận để cùng hoàn thành mục tiêu doanh số;

- Thực hiện đàm phán, ký kết hợp đồng; kết hợp cùng nhân viên Sales Admin theo dõi quá trình bán hàng: đặt hàng, giao hàng, thanh toán, thanh lý hợp đồng…v…v