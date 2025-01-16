Tuyển Kỹ sư điện tử Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Sinh Học Biosciences làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư điện tử Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Sinh Học Biosciences
- Hồ Chí Minh: 129/25 Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện tử Với Mức Lương Thỏa thuận
Mô tả công việc
Chuyên Viên Kinh Doanh Sản Phẩm (Sinh Học Phân Tử, Vi Sinh) Khối Khách hàng nhà máy sản xuất dược, sản xuất thuốc dịch truyền, F&B, nhà máy thức ăn & chăn nuôi, lab service...
- Bán các sản phẩm Thiết bị lọc và tiêu hao y tế, Môi trường Vi Sinh, Chủng chuẩn vi sinh, Chỉ thị sinh học, hóa chất - vật tư - thiết bị phòng thí nghiệm vi sinh, sinh học phân tử, các kit xét nghiệm chẩn đoán bệnh thú y, kit ELISA, Western Blot, kháng thể đơn dòng và đa dòng, hỗ trợ trong các xét nghiệm miễn dịch, các kít xét nghiệm vi sinh và các chủng, độc tố an toàn thực phẩm...
- Phát triển thị trường khối nhà máy sản xuất dược, sản xuất thuốc dịch truyền, F&B, nhà máy thức ăn & chăn nuôi, lab service...
- Xây dựng và báo cáo Trưởng phòng các phương án kinh doanh theo tháng/quý; Phối hợp với các Bộ phận để cùng hoàn thành mục tiêu doanh số;
- Thực hiện đàm phán, ký kết hợp đồng; kết hợp cùng nhân viên Sales Admin theo dõi quá trình bán hàng: đặt hàng, giao hàng, thanh toán, thanh lý hợp đồng…v…v
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Sinh Học Biosciences Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Sinh Học Biosciences
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI