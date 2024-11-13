Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HẰNG ĐẠI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu

Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HẰNG ĐẠI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HẰNG ĐẠI
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/12/2024
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HẰNG ĐẠI

Giám sát dự án/công trình/thi công

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám sát dự án/công trình/thi công Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HẰNG ĐẠI

Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

- Miền Nam

Mô Tả Công Việc Giám sát dự án/công trình/thi công Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

Triển khai công tác quản lý hiện trường thi công - mảng Ép cọc.
Phụ trách về quản lý chất lượng, an toàn, tiến độ, giá thành của hạng mục đó.
Đọc bản vẽ và thi công đúng yêu cầu thiết kế, nội dung nhiệm vụ và phương pháp tác nghiệp của thiết kế tổ thi công.
Quản lý tổ máy, trong quá trình thi công.
Viết nhật ký công trình.
Thực hiện các công việc khác do trưởng bộ phận giao.
Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp CĐ/DH chuyên ngành: Xây dựng, Kiến trúc, chuyên ngành liên quan xây dựng...
Thành thạo phần mền AutoCad, Microsoft Office, các phần mềm liên quan phục vụ công việc.
Biết sử dụng máy toàn đạc, máy thủy bình (chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo)
Đọc và hiểu bản vẽ xây dựng.
Công tác theo dự án tại tỉnh lân cận Hồ Chí Minh.
Khả năng giao tiếp tốt, cẩn thận, trung thực, chịu được áp lực trong công việc.
Năng động, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, sẵn sàng công tác xa, làm ngoài giờ.

Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HẰNG ĐẠI Thì Được Hưởng Những Gì

Mức thu nhập từ 12 – 20 triệu/tháng (Gồm: Lương cứng + lương sản lượng+phụ cấp)
Đàm phán tăng lương, thưởng theo năng lực.
Cơ hội thăng tiến lộ trình rõ ràng.
Ký hợp đồng lao động, tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định.
Du lịch trong và ngoài nước hằng năm.
Có chỗ ở cho nhân viên khi đi công trình.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HẰNG ĐẠI

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HẰNG ĐẠI

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HẰNG ĐẠI

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 20 đường 2C, khu phố 2, P. Phú Mỹ, Q.7, TP HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

