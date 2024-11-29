Tuyển Kỹ sư hiện trường CTY TNHH XÂY DỰNG TÂN NHẬT NGUYỆT làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 11 - 18 Triệu

Mức lương 11 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: KCN Nam Sơn Hạp Lĩnh, phường Nam Sơn, TP Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Kỹ sư hiện trường Với Mức Lương 11 - 18 Triệu

- Đọc bản vẽ, giám sát nhà thầu phụ làm đúng kỹ thuật.

- Kiểm soát khối lượng nhà thầu phụ trong quá trình thi công tránh hao hụt vật tư (bê tông, sắt thép,.....)

- Triển khai, bám sát tiến độ, báo cáo với cấp trên tiến độ thi công.

- Các công việc khác theo yêu cầu.

Với Mức Lương 11 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm ít nhất 1 năm,

- Ưu tiên có kinh nghiệm thi công dự án nhà xưởng.

- Thành thạo phần mềm Autocad và các phần mềm hỗ trợ khác.

Tại CTY TNHH XÂY DỰNG TÂN NHẬT NGUYỆT Thì Được Hưởng Những Gì

- Công ty bao ăn ở.

- Tham gia các hoạt động kết nối hằng năm do công ty tổ chức.

- Chế độ phúc lợi đặc biệt theo các dịp lễ tết, hiếu hỷ theo quy định công ty.

- Hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm theo quy định nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CTY TNHH XÂY DỰNG TÂN NHẬT NGUYỆT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin