Tuyển Kỹ sư hiện trường TDI E&C làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 1,000 USD

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hà Nội, Vietnam

Mô Tả Công Việc Kỹ sư hiện trường Với Mức Lương 500 - 1,000 USD

Lên kế hoạch, khảo sát và trực tiếp giám sát thi công xây dựng.

Chịu trách nhiệm về an toàn, chất lượng, tiến độ, đánh giá rủi ro.

Tính toán, kiểm soát khối lượng thi công của hạng mục trực tiếp giám sát.

Làm việc với chỉ huy để cập nhật tiến độ công việc và đưa ra các điều chỉnh phù hợp.

Triển khai biện pháp kỹ thuật, đảm bảo vật tư, thiết bị bảo quản cẩn thận và đầy đủ số lượng.

Làm, kiểm tra, giám sát tài liệu: báo cáo ngày/tuần/tháng, nhật ký hiện trường, biên bản cuộc họp, bản vẽ xây dựng,…

Phối hợp tốt với giám sát chủ đầu tư để giải quyết các vấn đề nghiệm thu công tác thi công, giám sát thường xuyên liên tục việc dọn dẹp vệ sinh công trình, đảm bảo vật tư, thiết bị gọn gàng ngăn nắp.

Thực hiện các yêu cầu khác sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 500 - 1,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Xây dựng hoặc liên quan.

Đã có kinh nghiệm ở vị trí tương đương là lợi thế.

Thành thạo kỹ năng xem bản vẽ và bóc tách khối lượng công trình.

Có kỹ năng tổ chức thi công phù hợp với mỗi giai đoạn thi công.

Tại TDI E&C Thì Được Hưởng Những Gì

Chăm sóc sức khoẻ

Môi trường làm việc năng động, thân thiện, ổn định, có cơ hội thăng tiến.

Chế độ Bảo hiểm xã hội đầy đủ.

Công ty bố trí chỗ ăn ở theo từng dự án.

Xét tăng lương linh hoạt theo năm.

Hoạt động du lịch hằng năm.

Thưởng lễ Tết, thưởng dự án, Lương tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TDI E&C

