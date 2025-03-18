Tuyển Kỹ sư hiện trường JobsGO Recruit làm việc tại Hà Nam thu nhập 11 - 18 Triệu

Mức lương 11 - 18 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nam: - Khu công nghiệp Thanh Liêm, Thanh Liêm, Hà nam - Miền Bắc, Huyện Thanh Liêm

Triển khai công viêc,sắp xếp bố trí công việc đảm bảo vấn đề kỹ thuật ngoài công trường

Kiểm tra, giám sát chất lượng các loại vật tư được sử dụng cho dự án

Kiểm tra, đánh giá năng lực nhà thầu chính và các đơn vị liên quan

Quản lý và thực hiện hồ sơ giấy tờ theo quy định của công ty và của dự án đang thi công.

Phối hợp và chủ động giải quyết các vấn đề tại công trường

Thực hiện các báo cáo công việc đang thực hiện tại công trường theo quy định của công ty.

Thực hiện công việc khác theo sự chỉ đạo của trưởng bộ phận

Tốt nghiệp Cao Đẳng/Đại Học chuyên ngành xây dựng

Biết sử dụng Microsoft office/ autocad/ Project / … Có thể làm hồ sơ thi công.

Nơi làm việc : Hà Nam…ưu tiên có thể lưu động đi dự án theo điều phối của ban giám đốc

Độ tuổi 22-30 tuổi, ưu tiên sinh viên mới ra trường sẽ được đào tạo.

Mức lương thỏa thuận theo năng lực ( từ 11tr - 18 tr có thêm phụ cấp ăn ,ở tại công trình)

Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp

Có cơ hội học hỏi và thăng tiến trong công việc.

Được hưởng các chế độ như BHXH, Phép năm, du lịch nước ngoài hoặc trong nước hàng năm.

Chế độ thưởng hấp dẫn

