Tuyển Kỹ sư hiện trường JobsGO Recruit làm việc tại Hà Nam thu nhập 11 - 18 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư hiện trường
- Hà Nam:
- Khu công nghiệp Thanh Liêm, Thanh Liêm, Hà nam
- Miền Bắc, Huyện Thanh Liêm
Mô Tả Công Việc Kỹ sư hiện trường Với Mức Lương 11 - 18 Triệu
Triển khai công viêc,sắp xếp bố trí công việc đảm bảo vấn đề kỹ thuật ngoài công trường
Kiểm tra, giám sát chất lượng các loại vật tư được sử dụng cho dự án
Kiểm tra, đánh giá năng lực nhà thầu chính và các đơn vị liên quan
Quản lý và thực hiện hồ sơ giấy tờ theo quy định của công ty và của dự án đang thi công.
Phối hợp và chủ động giải quyết các vấn đề tại công trường
Thực hiện các báo cáo công việc đang thực hiện tại công trường theo quy định của công ty.
Thực hiện công việc khác theo sự chỉ đạo của trưởng bộ phận
Với Mức Lương 11 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Biết sử dụng Microsoft office/ autocad/ Project / … Có thể làm hồ sơ thi công.
Nơi làm việc : Hà Nam…ưu tiên có thể lưu động đi dự án theo điều phối của ban giám đốc
Độ tuổi 22-30 tuổi, ưu tiên sinh viên mới ra trường sẽ được đào tạo.
Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì
Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp
Có cơ hội học hỏi và thăng tiến trong công việc.
Được hưởng các chế độ như BHXH, Phép năm, du lịch nước ngoài hoặc trong nước hàng năm.
Chế độ thưởng hấp dẫn
