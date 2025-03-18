Tuyển Kỹ sư hiện trường JobsGO Recruit làm việc tại Hà Nam thu nhập 11 - 18 Triệu

Tuyển Kỹ sư hiện trường JobsGO Recruit làm việc tại Hà Nam thu nhập 11 - 18 Triệu

JobsGO Recruit
Ngày đăng tuyển: 18/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 18/04/2025
JobsGO Recruit

Kỹ sư hiện trường

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư hiện trường Tại JobsGO Recruit

Mức lương
11 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nam:

- Khu công nghiệp Thanh Liêm, Thanh Liêm, Hà nam

- Miền Bắc, Huyện Thanh Liêm

Mô Tả Công Việc Kỹ sư hiện trường Với Mức Lương 11 - 18 Triệu

Triển khai công viêc,sắp xếp bố trí công việc đảm bảo vấn đề kỹ thuật ngoài công trường
Kiểm tra, giám sát chất lượng các loại vật tư được sử dụng cho dự án
Kiểm tra, đánh giá năng lực nhà thầu chính và các đơn vị liên quan
Quản lý và thực hiện hồ sơ giấy tờ theo quy định của công ty và của dự án đang thi công.
Phối hợp và chủ động giải quyết các vấn đề tại công trường
Thực hiện các báo cáo công việc đang thực hiện tại công trường theo quy định của công ty.
Thực hiện công việc khác theo sự chỉ đạo của trưởng bộ phận

Với Mức Lương 11 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao Đẳng/Đại Học chuyên ngành xây dựng
Biết sử dụng Microsoft office/ autocad/ Project / … Có thể làm hồ sơ thi công.
Nơi làm việc : Hà Nam…ưu tiên có thể lưu động đi dự án theo điều phối của ban giám đốc
Độ tuổi 22-30 tuổi, ưu tiên sinh viên mới ra trường sẽ được đào tạo.

Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận theo năng lực ( từ 11tr - 18 tr có thêm phụ cấp ăn ,ở tại công trình)
Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp
Có cơ hội học hỏi và thăng tiến trong công việc.
Được hưởng các chế độ như BHXH, Phép năm, du lịch nước ngoài hoặc trong nước hàng năm.
Chế độ thưởng hấp dẫn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

JobsGO Recruit

JobsGO Recruit

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 3 Tòa G1 Five Star Garden, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

