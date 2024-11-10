Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH THÀNH CÔNG - BIÊN HÒA làm việc tại Gia Lai thu nhập 12 - 15 Triệu

Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH THÀNH CÔNG - BIÊN HÒA làm việc tại Gia Lai thu nhập 12 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH THÀNH CÔNG - BIÊN HÒA
Ngày đăng tuyển: 10/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH THÀNH CÔNG - BIÊN HÒA

Kỹ sư thiết kế cơ khí

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế cơ khí Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH THÀNH CÔNG - BIÊN HÒA

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Gia Lai:

- Làng Siêu, Xã Ia Vê, Huyện Chư Prông, Tỉnh Gia Lai, Huyện Chư Prông

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế cơ khí Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Thiết kế hạ tầng: Lập bản vẽ và kế hoạch hạ tầng dự án cây ăn quả, bao gồm hệ thống tưới tiêu, thoát nước, đường đi, và cơ sở vật chất phục vụ sản xuất.
Thiết kế hạ tầng
Quản lý và giám sát: Phối hợp và giám sát tiến độ, chất lượng thi công theo tiêu chuẩn kỹ thuật.
Quản lý và giám sát
Báo cáo và đề xuất: Cập nhật tiến độ, đề xuất giải pháp tối ưu.
Báo cáo và đề xuất
Công việc khác: Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên.
Công việc khác

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng, Kiến trúc, hoặc các ngành liên quan.
Trình độ học vấn
Kinh nghiệm: Tối thiểu 1-2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế và triển khai hạ tầng dự án
Kinh nghiệm
Kỹ năng chuyên môn
Biết sử dụngphần mềm AutoCAD, Revit và các phần mềm thiết kế kỹ thuật khác.
Kiến thức tốt về các tiêu chuẩn kỹ thuật, quy chuẩn xây dựng hạ tầng.
Kỹ năng mềm
Khả năng quản lý thời gian và sắp xếp công việc tốt.
Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm hiệu quả.
Yêu cầu khác: Có sức khỏe tốt và sẵn sàng đi công tác tại các dự án ở địa bàn khác nhau khi cần.
Yêu cầu khác

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH THÀNH CÔNG - BIÊN HÒA Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ bảo hiểm theo luật định.
Thưởng lương tháng 13 vào tháng 7 hàng năm.
Thưởng KPI cuối niên độ (xếp loại tính thưởng xuất xắc, giỏi, khá).
Thưởng thâm niên công tác.
Du lịch hàng năm vào tháng 8.
Quà tặng dịp sinh nhật, lễ, tết,…
Cấp laptop khi nhận việc.
Chế độ phúc lợi khác theo tổng công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH THÀNH CÔNG - BIÊN HÒA

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH THÀNH CÔNG - BIÊN HÒA

CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH THÀNH CÔNG - BIÊN HÒA

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: , Xã Tân Hưng, Huyện Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

