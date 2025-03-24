Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí JobsGO Recruit làm việc tại Long An thu nhập 12 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế cơ khí Tại JobsGO Recruit
- Long An:
- Công Ty Cổ Phần Gia Phú, Ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh Nam, Huyện Đức Hòa, tỉnh Long An
- Miền Nam
- Miền Tây, Huyện Đức Hòa
Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế cơ khí Với Mức Lương 12 - 20 Triệu
Đọc hiểu bản vẽ thi công, đọc Bản Vẽ Autocad.
Khảo sát, tính toán, lên phương án, thể hiện hồ sơ thiết kế.
Trao đổi, tư vấn giải pháp, tối ưu kỹ thuật cho khách hàng.
Triển khai công việc, thi công theo đúng bản vẽ thiết kế.
Kiểm tra tiến độ thi công thực tế tại công trình theo từng giai đoạn.
Nắm rõ, hiểu biết về Quy chuẩn VN, TCVN về thiết kế, các Thông tư, Nghị định nghiệm thu PCCC
Đi công tác tỉnh xa hoặc theo công trình tỉnh.
Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên hiểu biết về PCCC, M&E
Có thể làm việc độc lập và theo nhóm tùy vào tính chất công việc và dự án.
Có kinh nghiệm cho các công trình thi công PCCC.
Có kỹ năng đọc bản vẽ Autocard, Bóc tách khối lượng thực tế khi triển trai công việc cho đội thi công và các đội nhóm.
Có kỹ năng quản lí khối lượng khi triển khai công việc hoàn thành tiến độ bao nhiêu % để báo cho Quản lý dự án.
Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc trẻ, năng động, tạo điều kiện để phát.
Chế độ BHXH, BHYT, BHTN,... theo quy định của công ty.
