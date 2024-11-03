Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH NGÂN ANH PHÁT làm việc tại Đồng Nai thu nhập 13 - 23 Triệu

CÔNG TY TNHH NGÂN ANH PHÁT
Ngày đăng tuyển: 03/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
CÔNG TY TNHH NGÂN ANH PHÁT

Kỹ sư thiết kế cơ khí

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế cơ khí Tại CÔNG TY TNHH NGÂN ANH PHÁT

Mức lương
13 - 23 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai: D3, KP3, Phường Tam Hòa, TP.Biên Hòa

- Đồng Nai, Biên Hoà

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế cơ khí Với Mức Lương 13 - 23 Triệu

• Làm việc tại phòng kỹ thuật
• Khảo sát, tư vấn kỹ thuật, giải pháp tự động hóa đạt được yêu cầu của khách hàng.
• Kết hợp với bộ phận kinh doanh lên ý tưởng, giải pháp thiết kế bản vẽ chào hàng.
• Tính toán kĩ thuật, lựa chọn thiết bị tiêu chuẩn, tính toán thiết kế kết cấu và cơ cấu máy, băng tải các loại.
• Thiết kế bóc tách bản vẽ chế tạo và định mức vật tư cho hệ thống băng tải, dây chuyền chiết rót, dây chuyền đóng gói, máy và các giải pháp cơ khí tự động khác.
• Kết hợp và hỗ trợ kĩ thuật cho bộ phận điện tự động, gia công lắp ráp để hoàn thành dự án đúng tiến độ và chất lượng.
• Chi tiết công việc sẽ được trao đổi trong buổi phỏng vấn.

Với Mức Lương 13 - 23 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Kỹ sư tốt nghiệp các ngành chuyên cơ khí chế tạo máy , cơ điện tử ,kĩ thuật công nghiệp.
• Có kinh nghiệm thiết kế máy 2 năm trở lên .
• sữ dụng thành thạo một trong các phần mềm thiết kế 2D và 3D (Solidworks,Autocad,Inventor)
• Có Kinh nghiệm hiểu về gia công cơ khí là một lợi thế.
• Chăm chỉ nhiệt tình trong công việc, có thể làm việc trong môi trường áp lực cao.
• có kỹ năng nghiên cứu trao dồi kiến thức.
• Có tinh thần cầu tiến ham học hỏi.
• kỹ năng giao tiếp tốt ,làm việc theo nhóm tốt

Tại CÔNG TY TNHH NGÂN ANH PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

• Được cấp phát những dụng cụ làm việc đầy đủ những dụng cụ cần thiết phục vụ cho công việc.
• Được đào tạo thêm để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn
• Môi trường làm việc năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến.
• Phụ cấp cơm trưa.
• Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT,... theo luật lao động Việt Nam
• Du lịch hằng năm, thường xuyên tổ chức các hoạt động team building và các hoạt động vui chơi giải trí cho nhân viên.
• Thưởng lương tháng thứ 13 và các dịp lễ tết (tùy vào năng lực từng cá nhân).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NGÂN ANH PHÁT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH NGÂN ANH PHÁT

CÔNG TY TNHH NGÂN ANH PHÁT

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Đ3, KP 3, Phường Tam Hòa, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

