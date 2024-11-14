Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Công Ty TNHH Gobeyond làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 4 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế cơ khí Tại Công Ty TNHH Gobeyond
Mức lương
2 - 4 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- LAVITA CHARM, Đường Số 1, phường Trường Thọ, Thủ Đức, Ho Chi Minh City, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế cơ khí Với Mức Lương 2 - 4 Triệu
Thiết kế và Chỉnh sửa Landing page
Làm các task theo yêu cầu của Leader
Với Mức Lương 2 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp chuyên ngành Thiết kế Web, Thiết kế đồ họa hoặc
các ngành liên quan.
Ưu tiên có mắt thẩm mỹ
Ưu tiên có kinh nghiệm Gempage, PageFly và UX/UI design
Đam mê marketing, có khả năng ngoại ngữ tốt, gắn bó lâu dài
Có tinh thần cầu tiến, ham học hỏi và sẵn sàng thử thách bản thân
Có máy tính cá nhân làm việc
Tại Công Ty TNHH Gobeyond Thì Được Hưởng Những Gì
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, thân thiện và cởi mở
Được học hỏi, tiếp xúc các vấn đề thực tế, Leader tận tay hướng dẫn
Lương: 2 triệu + bonus
Hỗ trợ dấu mộc
Tham gia hoạt động du lịch nghỉ mát hàng năm của công ty
Chi tiết các quyền lợi khác sẽ trao đổi thêm trong quá trình phỏng vấn.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Gobeyond
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
