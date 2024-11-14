Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Công Ty TNHH Gobeyond làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 4 Triệu

Mức lương 2 - 4 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - LAVITA CHARM, Đường Số 1, phường Trường Thọ, Thủ Đức, Ho Chi Minh City, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế cơ khí Với Mức Lương 2 - 4 Triệu

Thiết kế và Chỉnh sửa Landing page

Làm các task theo yêu cầu của Leader

Với Mức Lương 2 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp chuyên ngành Thiết kế Web, Thiết kế đồ họa hoặc

các ngành liên quan.

Ưu tiên có mắt thẩm mỹ

Ưu tiên có kinh nghiệm Gempage, PageFly và UX/UI design

Đam mê marketing, có khả năng ngoại ngữ tốt, gắn bó lâu dài

Có tinh thần cầu tiến, ham học hỏi và sẵn sàng thử thách bản thân

Có máy tính cá nhân làm việc

Tại Công Ty TNHH Gobeyond Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, thân thiện và cởi mở

Được học hỏi, tiếp xúc các vấn đề thực tế, Leader tận tay hướng dẫn

Lương: 2 triệu + bonus

Hỗ trợ dấu mộc

Tham gia hoạt động du lịch nghỉ mát hàng năm của công ty

Chi tiết các quyền lợi khác sẽ trao đổi thêm trong quá trình phỏng vấn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Gobeyond

