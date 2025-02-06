Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NARIHOME làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NARIHOME
Ngày đăng tuyển: 06/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/03/2025
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NARIHOME

Kỹ sư thiết kế cơ khí

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế cơ khí Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NARIHOME

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 53/34 Bình Lợi, phường 13, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế cơ khí Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

- Khảo sát đo vẽ hiện trạng công trình
- Lập bản vẽ cải tạo bao gồm kiến trúc, kết cấu và lập dự toán ... công trình dân dụng và công nghiệp (Các trường đại học, văn phòng làm việc công ty,...)

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu:
- Tốt nghiệp kỹ sư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp, trình độ Đại học trở lên (Ưu tiên tốt nghiệp trường ĐH Kiến Trúc TP.HCM)
- Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, có chứng chỉ thiết kế kết cấu hạng III trở lên.
- Đã từng chủ trì thiết kế kết cấu, lập dự toán công trình dân dụng.
- Có kiến thức, hiểu biết về thiết kế, thi công các công trình/dự án xây dựng dân dụng và công nghiệp
- Có khả năng tổ chức thi công, giám sát thi công xây dựng công trình/dự án xây dựng dân dụng và công nghiệp
- Anh văn đọc hiểu cơ bản
- Thành thạo tin học văn phòng; Sử dụng AutoCad 2D, Sap, Etabs, phần mềm lập dự toán (G8, F1, Bắc Nam,...) và biết sử dụng các phần mềm thiết kế khác…
- Có đạo đức tốt, tác phong và giao tiếp lịch sự, giao tiếp tốt và có định hướng gắng bó lâu dài với công việc thiết kế, lập dự toán, ham học hỏi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NARIHOME

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NARIHOME

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 325/34/23 Bạch Đằng, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

