Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ CÔNG MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Hóc Môn - Tây Ninh, Huyện Hóc Môn

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế cơ khí Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thiết kế, bóc tách bản vẽ, bóc tách vật tư theo yêu cầu của cấp trên

- Lập các báo cáo công việc theo from mẫu quy định

- Lập các biên bản nghiệm thu công việc theo yêu cầu của chủ đầu tư và công ty

- Các công việc khác liên quan theo yêu cầu của BGĐ và trưởng phòng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên nghành cơ khí hoặc các ngành liên quan

- Kinh nghiệm từ 1 năm trở lên

- Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế : Solidwork, Autocad...

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về nghành cơ khí chế tạo Tank, bồn, đường ống nghành Bia, sữa, Nước giải khát....

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ CÔNG MINH Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cạnh tranh hấp dẫn (thỏa thuận theo năng lực khi phỏng vấn)

- Được ký HĐLĐ và hưởng quyền lợi theo quy định cty và PL hiện hành

- Được hỗ trợ tiền nhà trọ và Phụ cấp khi đi công tác tại các công trình

- Được làm việc trong môi trường năng động để phát triển bản thân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ CÔNG MINH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin