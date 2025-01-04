Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Công ty TNHH Nhà Thép PEB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế cơ khí Tại Công ty TNHH Nhà Thép PEB
- Hồ Chí Minh:
- 60A Trường Sơn, Phường 2, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế cơ khí Với Mức Lương Thỏa thuận
Thiết kế theo đúng yêu cầu thông tin trong PIF (Project Information Form).
Đảm bảo tuân thủ quy trình và tiêu chuẩn thiết kế của PEB Steel.
Kiểm tra sự chính xác và hoàn thiện của bản vẽ phê duyệt trước khi ký xác nhận và phát hành.
Tham khảo ý kiến của trưởng nhóm để làm rõ thông tin; đảm bảo thiết kế được hoàn thành chính xác và đúng thời hạn.
Hoàn thành thiết kế sơ bộ cho những báo giá được yêu cầu bởi Sales/Sales Support; đảm bảo việc tính toán khối lượng phù hợp với các thông tin trong PIF.
Kiểm tra sự hoàn thiện của PIF; thảo luận với trưởng nhóm về những thông tin thay đổi trong đó hoặc trường hợp phức tạp cần sự trợ giúp.
Điền thông tin bảng kê chi tiết khối lượng cho từng phần/khu vực của dự án.
Thông báo cho trưởng nhóm về những nguyên vật liệu đặc biệt hoặc phải mua ngoài được sử dụng trong dự án.
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Xây dựng (ưu tiên ĐHBách Khoa & ĐH Kiến Trúc).
Cókinh nghiệm làm việc ở vị trí thiết kế kết cấu trong ngành nhà thép.
Sử dụng thành thạo SAP, AutoCAD, MS Office và các phần mềm thiết kế.
Có thể đọc hiểu bản vẽ và tài liệu kỹ thuật bằng tiếng Anh.
Chịu khó, cẩn thận, có thể làm việc độc lập và theo nhóm tốt.
Ngành nghề: Kiến trúc, Xây dựng
Kinh nghiệm: 2 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Tại Công ty TNHH Nhà Thép PEB Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Nhà Thép PEB
