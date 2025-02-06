Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Công Ty TNHH Thiết Kế Xây Dựng Liên Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 77 Tân Thành, Phường Tân Thành, Tân Phú, Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế cơ khí Với Mức Lương Thỏa thuận

- Triển khai thiết kế kết cấu (bản vẽ, thuyết minh, CDKT, QTBT) theo tiến độ và kế hoạch từ chủ trì, quản lý thiết kế, phối hợp trao đổi thông tin nội bộ.

- Đưa ra phương án thiết kế kết cấu an toàn, tối ưu về vật liệu, lập mô hình tính toán kết cấu móng, cột vách, dầm sàn, ... bằng phần mềm (etabs, sap, safe, prokon, ...)

- Tham gia họp triển khai thiết kế với chủ đầu tư, đối tác, phối hợp với các bộ môn khác trong quá trình triển khai, phối hợp công trường về các vấn đề thiết kế trong quá trình xây dựng.

- Lên kế hoạch công việc mình phụ trách, Thường xuyên báo cáo công việc, các khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai với Trưởng phòng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp.

- Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm và đã từng tham gia thiết kế nhà cao tầng;

- Đã từng tham gia thiết kế các công trình dân dụng và công nghiệp từ cấp II trở lên;

- Sử dụng tốt phần mềm chuyên ngành AutoCad, Etabs, Sap2000, Safe, Revit, Prokon (Biết sử dụng phần mềm, Plaxis, Geo5 là 1 lợi thế).

- Có khả năng làm việc nhóm hoặc độc lập tốt, chăm chỉ trong công việc;

- Ưu tiên ứng viên có tiếng anh tốt.

Tại Công Ty TNHH Thiết Kế Xây Dựng Liên Việt Thì Được Hưởng Những Gì

* Lương, thưởng và các chế độ phúc lợi

- Mức lương: thỏa thuận khi phỏng vấn

- Có cơ hội làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến cao hàng đầu trong lĩnh vực thiết kế;

- Thưởng hiệu quả kinh doanh hàng năm.

- Thưởng các ngày lễ lớn theo quy định của công ty (tết dương lịch, 30/4, 2/9...)

- Chế độ nghỉ mát hàng năm;

- Tham gia BHXH, BHYT... đầy đủ theo quy định của pháp luật.

ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC: 65 Lê Trung Nghĩa, Phường 12 Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh

Thời gian làm việc:

Từ Thứ 2 - Thứ 6: Sáng 8h00 - 12h00; Chiều 13h30 - 17h30;

HỒ SƠ DỰ TUYỂN BAO GỒM:

- Bản mô tả chi tiết kinh nghiệm làm việc (CV);

- Bằng tốt nghiệp và bảng điểm kết quả học tập Đại học trở lên (scan);

- Các văn bằng chứng chỉ có liên quan (nếu có scan);

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thiết Kế Xây Dựng Liên Việt

