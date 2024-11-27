Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ IFM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 30/11 Hoàng Hữu Nam, Khu Phố Mỹ Thành, Phường Long Thạnh Mỹ, Thành phố Thủ Đức, TP.HCM, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế cơ khí Với Mức Lương Thỏa thuận

Thiết kế phần cơ khí các máy tự động, các sản phẩm cơ khí theo yêu cầu.

Thiết kế và ra bản vẽ chi tiết để tiến hành gia công

Các công việc chuyên môn kỹ thuật sẽ được công ty đào tạo.

Tính toán, thiết kế các loại chi tiết, cụm và xuất bản vẽ cho nhân viên gia công, giám sát nhân viên gia công thực hiện theo đúng yêu cầu và tiêu chuẩn bản vẽ

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng Bộ Phận.

Ngoài ra sẽ được trao đổi khi phỏng vấn

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, tuổi từ 22 – 35.

Ưu tiên ứng viên ở khu vực Thủ Đức, để thuận tiện cho việc đi lại.

Đã tốt nghiệp đại học chuyên ngành Cơ khí – Tự động hóa

Có 6 tháng kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế, kỹ thuật hoặc sinh viên mới ra trường

Trình độ tiếng Anh: khả năng đọc/hiểu/dịch tài liệu; khả năng giao tiếp cơ bản; khả năng sử dụng email bằng tiếng Anh.

Trình độ tin học: Sử dụng được các phần mềm như: Solidwork, Auto Cad, Inventer...., làm báo cáo được trên PP, Excel, Work

Am hiểu cơ bản các kiến thức được đào tạo về thiết kế điện

Năng động, ham học hỏi, chủ động, tích cực trong công việc, hiệu quả làm việc cao.

Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ IFM Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật (bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp);

Phụ cấp cơm trưa theo ngày làm việc, Phụ cấp xăng xe công tác;

Được hưởng các chế độ phúc lợi theo quy chế của Công ty;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ IFM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin