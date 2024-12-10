Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CƠ KHÍ HOA VINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế cơ khí Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CƠ KHÍ HOA VINH
Mức lương
12 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Củ Chi, Huyện Củ Chi
Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế cơ khí Với Mức Lương 12 - 18 Triệu
● Khảo sát, thiết kế, bóc tách khối lượng công việc. .
● Vẽ & Thiết kế dựa trên các phần mềm chuyên dụng AutoCAD, SOLIDWORKS.
● Triển khai thiết kế chi tiết bản vẽ để bộ phận sản xuất thực hiện gia công.
● Phân tích bản vẽ các sản phẩm về cơ khí, hỗ trợ tham gia quá trình lắp đặt, kiểm tra, thử nghiệm sản phẩm.
● Kiên trì, chăm chỉ, có khả năng chịu được áp lực công việc.
Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
● Độ tuổi : từ 25T - 40T.
● Có trình độ tốt nghiệp Trung cấp trở lên
● Có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên
● Có trình độ tốt nghiệp Trung cấp trở lên
● Có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên
Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CƠ KHÍ HOA VINH Thì Được Hưởng Những Gì
● Lương 12tr-18tr
● Lễ / Tết nghỉ & thưởng theo quy định của Công ty
● BHXH theo quy định nhà nước
● Lễ / Tết nghỉ & thưởng theo quy định của Công ty
● BHXH theo quy định nhà nước
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CƠ KHÍ HOA VINH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI