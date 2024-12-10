Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CƠ KHÍ HOA VINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Củ Chi, Huyện Củ Chi

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế cơ khí Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

● Khảo sát, thiết kế, bóc tách khối lượng công việc. .

● Vẽ & Thiết kế dựa trên các phần mềm chuyên dụng AutoCAD, SOLIDWORKS.

● Triển khai thiết kế chi tiết bản vẽ để bộ phận sản xuất thực hiện gia công.

● Phân tích bản vẽ các sản phẩm về cơ khí, hỗ trợ tham gia quá trình lắp đặt, kiểm tra, thử nghiệm sản phẩm.

● Kiên trì, chăm chỉ, có khả năng chịu được áp lực công việc.

Yêu Cầu Công Việc

● Độ tuổi : từ 25T - 40T.

● Có trình độ tốt nghiệp Trung cấp trở lên

● Có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CƠ KHÍ HOA VINH Thì Được Hưởng Những Gì

● Lương 12tr-18tr

● Lễ / Tết nghỉ & thưởng theo quy định của Công ty

● BHXH theo quy định nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CƠ KHÍ HOA VINH

