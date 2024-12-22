Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG ECO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế cơ khí Với Mức Lương Thỏa thuận

- Khảo sát công trình, thiết kế bản vẽ gia công thiết bị cơ khí ngành môi trường, lập phương án kỹ thuật lắp đặt cơ khí.

- Lập bảng khối lượng vật tư tính giá xuất xưởng thiết bị.

- Kiểm tra thiết bị gia công cơ khí tại xưởng hoặc đơn vị gia công bên ngoài.

- Giám sát quá trình thi công lắp đặt tại công trình (nếu cần).

- Lập dự trù vật tư gia công cơ khí, đường ống công nghệ.

- Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

- Công việc cụ thể sẽ trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nam

- Số năm kinh nghiệm: 03 năm trở lên

- Bằng cấp: Đại học

- Ngành: Cơ khí chế tạo hoặc các chuyên ngành liên quan.

- Sử dụng tốt các phần mềm chuyên ngành.

- Có khả năng đọc, hiểu và soạn thảo tài liệu bằng tiếng anh thuộc chuyên ngành của mình.

- Trung thực, nhanh nhẹn trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG ECO Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương, thưởng theo năng lực, kinh nghiệm của các ứng viên.

- Thưởng theo kết quả công việc, thưởng cuối năm và các ngày lễ.

- Được hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN ... theo Luật Lao động hiện hành.

- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, hòa đồng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG ECO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.