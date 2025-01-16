Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN MÁY GIA DỤNG HOÀ PHÁT HÀ NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 800 USD

Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN MÁY GIA DỤNG HOÀ PHÁT HÀ NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 800 USD

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN MÁY GIA DỤNG HOÀ PHÁT HÀ NAM
Ngày đăng tuyển: 16/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 02/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN MÁY GIA DỤNG HOÀ PHÁT HÀ NAM

Kỹ sư thiết kế cơ khí

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế cơ khí Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN MÁY GIA DỤNG HOÀ PHÁT HÀ NAM

Mức lương
500 - 800 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: KCN Hòa Mạc, Duy Tiên, Hà Nam

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế cơ khí Với Mức Lương 500 - 800 USD

• Thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến thiết kế, phát triển sản phẩm như: thiết kế chi tiết cơ khí, thiết kế tính năng của sản phẩm. Trao đổi kỹ thuật với đối tác làm khuôn, gia công chi tiết. Tính toán độ bền, độ tin cậy của linh kiện hay sản phẩm, đánh giá và nghiệm thu sản phẩm.
• Xây dựng chỉ tiêu kỹ thuật cho linh kiện, cụm linh kiện và sản phẩm thiết kế.
• Nghiên cứu các công nghệ áp dụng vào sản phẩm, nghiên cứu công nghệ sản xuất.
• Thực hiện tối ưu vật tư, linh kiện, nội địa hóa sản xuất để giảm giá thành.
• Chuẩn bị tài liệu báo cáo thiết kế theo chỉ thị hoặc hướng dẫn của cấp trên.
• Quản lý kế hoạch và kiểm soát tiến độ thiết kế cơ khí.
• Phối hợp với phòng vật tư tìm kiếm và đánh giá nhà cung cấp; Phối hợp với phòng kỹ thuật sản xuất đáng giá và nghiệm thu khuôn. Lắp ráp và chạy thử ổn sản xuất.
• Chuyển giao tài liệu sản phẩm cho nhà máy sản xuất.
• Tiếp nhận các ý kiến của kinh doanh và chăm sóc khách hàng để cải tiến sản phẩm.
• Các công việc khác theo phân công của Trưởng phòng.

Với Mức Lương 500 - 800 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Nam tốt nghiệp Đại học chuyên ngành cơ khí, chế tạo máy, tuổi đời từ 25-38 tuổi.
• Kinh nghiệm: Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm làm trong lĩnh vực cơ khí, thiết kế chế tạo. Ưu tiên Ứng viên có kinh nghiệm/ hiểu biết về việc phát triển các sản phẩm ngành điện lạnh, Điện máy, Điện gia dụng nói chung.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN MÁY GIA DỤNG HOÀ PHÁT HÀ NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN MÁY GIA DỤNG HOÀ PHÁT HÀ NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN MÁY GIA DỤNG HOÀ PHÁT HÀ NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN MÁY GIA DỤNG HOÀ PHÁT HÀ NAM

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Anh Tiệp

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-ky-su-thiet-ke-co-khi-thu-nhap-500-800-thang-tai-ha-noi-job293662
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thương Mại Kỹ Thuật Hải Anh
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Công Ty Cổ Phần Thương Mại Kỹ Thuật Hải Anh làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Kỹ Thuật Hải Anh
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tổng Công Ty Tư Vấn Xây Dựng Việt Nam - CTCP (VNCC)
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Tổng Công Ty Tư Vấn Xây Dựng Việt Nam - CTCP (VNCC) làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Tổng Công Ty Tư Vấn Xây Dựng Việt Nam - CTCP (VNCC)
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH PASONA VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH PASONA VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 17 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH PASONA VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 17/09/2025
Hưng Yên Còn 2 ngày để ứng tuyển 10 - 17 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ARK VIỆT NAM
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH ARK VIỆT NAM làm việc tại Bắc Giang thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH ARK VIỆT NAM
Hạn nộp: 07/09/2025
Bắc Giang Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Và Thiết Bị Toàn Cầu
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Và Thiết Bị Toàn Cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Và Thiết Bị Toàn Cầu
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Công nghiệp Brother Việt Nam Pro Company
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Công ty TNHH Công nghiệp Brother Việt Nam Pro Company làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Công nghiệp Brother Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 10/09/2025
Hải Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH POLYTEC VIỆT NAM
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH POLYTEC VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH POLYTEC VIỆT NAM
Hạn nộp: 10/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Takahata Precision Việt Nam
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Công Ty TNHH Takahata Precision Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Takahata Precision Việt Nam
Hạn nộp: 12/08/2025
Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU TUỆ MINH
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU TUỆ MINH làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 22 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU TUỆ MINH
Hạn nộp: 07/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 16 - 22 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thương Mại Kỹ Thuật Hải Anh
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Công Ty Cổ Phần Thương Mại Kỹ Thuật Hải Anh làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Kỹ Thuật Hải Anh
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tổng Công Ty Tư Vấn Xây Dựng Việt Nam - CTCP (VNCC)
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Tổng Công Ty Tư Vấn Xây Dựng Việt Nam - CTCP (VNCC) làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Tổng Công Ty Tư Vấn Xây Dựng Việt Nam - CTCP (VNCC)
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH PASONA VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH PASONA VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 17 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH PASONA VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 17/09/2025
Hưng Yên Còn 2 ngày để ứng tuyển 10 - 17 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ARK VIỆT NAM
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH ARK VIỆT NAM làm việc tại Bắc Giang thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH ARK VIỆT NAM
Hạn nộp: 07/09/2025
Bắc Giang Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Và Thiết Bị Toàn Cầu
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Và Thiết Bị Toàn Cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Và Thiết Bị Toàn Cầu
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Công nghiệp Brother Việt Nam Pro Company
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Công ty TNHH Công nghiệp Brother Việt Nam Pro Company làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Công nghiệp Brother Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 10/09/2025
Hải Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH POLYTEC VIỆT NAM
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH POLYTEC VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH POLYTEC VIỆT NAM
Hạn nộp: 10/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Takahata Precision Việt Nam
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Công Ty TNHH Takahata Precision Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Takahata Precision Việt Nam
Hạn nộp: 12/08/2025
Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU TUỆ MINH
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU TUỆ MINH làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 22 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU TUỆ MINH
Hạn nộp: 07/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 16 - 22 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XNK TÂN THÁI SƠN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XNK TÂN THÁI SƠN
12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghiệp Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghiệp Việt
15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Công Nghệ Và Xây Dựng ALG làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Công Nghệ Và Xây Dựng ALG
12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Công Nghệ Và Xây Dựng ALG làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Công Nghệ Và Xây Dựng ALG
12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TKD VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TKD VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ LEANMAC làm việc tại Hải Phòng thu nhập 10 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ LEANMAC
10 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí LS Electric Viet Nam LTD. làm việc tại Bắc Giang thu nhập 500 - 1 USD LS Electric Viet Nam LTD.
500 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP AMT VINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 400 - 850 Triệu CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP AMT VINA
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH HORIZON CONSTRUCTION DEVELOPMENT OVERSEAS (VIỆT NAM) làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 15 USD CÔNG TY TNHH HORIZON CONSTRUCTION DEVELOPMENT OVERSEAS (VIỆT NAM)
1 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ LEANMAC làm việc tại Hải Phòng thu nhập 12 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ LEANMAC
12 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Arc (A Branch of Socna Co., Ltd) làm việc tại Hà Nội thu nhập 560 - 640 USD Arc (A Branch of Socna Co., Ltd)
560 - 640 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Công ty TNHH Thiết bị tự động hóa Kim khí Thăng Long làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu Công ty TNHH Thiết bị tự động hóa Kim khí Thăng Long
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Công ty Cổ phần Engineering & Construction Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 20 Triệu Công ty Cổ phần Engineering & Construction Company
13 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP AMT VINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 1 Triệu CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP AMT VINA
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ THIÊN BÌNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ THIÊN BÌNH
15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí JobsGO Recruit làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu JobsGO Recruit
25 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY CỔ PHẦN VIET DYNAMIC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN VIET DYNAMIC
12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Công Ty Cổ Phần Cơ Điện VINACONEX - VINACONEX M&E làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Cơ Điện VINACONEX - VINACONEX M&E
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí JobsGO Recruit làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu JobsGO Recruit
25 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí JobsGO Recruit làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu JobsGO Recruit
25 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghiệp Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghiệp Việt
15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghiệp Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 20 Triệu Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghiệp Việt
13 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghiệp Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghiệp Việt
15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Công ty CP Công Nghệ Inno Light làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 16 Triệu Công ty CP Công Nghệ Inno Light
10 - 16 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY CỔ PHẦN RTC TECHNOLOGY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN RTC TECHNOLOGY VIỆT NAM
9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Công ty cổ phần Gcool làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần Gcool
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI THIÊN SƠN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI THIÊN SƠN
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Công Nghiệp NSN làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 1 USD Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Công Nghiệp NSN
500 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí HÃNG THIẾT BỊ GIA DỤNG KOCHER - CÔNG TY CỔ PHẦN TEKO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu HÃNG THIẾT BỊ GIA DỤNG KOCHER - CÔNG TY CỔ PHẦN TEKO VIỆT NAM
12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 22 Triệu Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex
17 - 22 triệu Kinh nghiệm: 3 năm