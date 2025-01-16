Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN MÁY GIA DỤNG HOÀ PHÁT HÀ NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 800 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế cơ khí Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN MÁY GIA DỤNG HOÀ PHÁT HÀ NAM
- Hà Nội: KCN Hòa Mạc, Duy Tiên, Hà Nam
Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế cơ khí Với Mức Lương 500 - 800 USD
• Thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến thiết kế, phát triển sản phẩm như: thiết kế chi tiết cơ khí, thiết kế tính năng của sản phẩm. Trao đổi kỹ thuật với đối tác làm khuôn, gia công chi tiết. Tính toán độ bền, độ tin cậy của linh kiện hay sản phẩm, đánh giá và nghiệm thu sản phẩm.
• Xây dựng chỉ tiêu kỹ thuật cho linh kiện, cụm linh kiện và sản phẩm thiết kế.
• Nghiên cứu các công nghệ áp dụng vào sản phẩm, nghiên cứu công nghệ sản xuất.
• Thực hiện tối ưu vật tư, linh kiện, nội địa hóa sản xuất để giảm giá thành.
• Chuẩn bị tài liệu báo cáo thiết kế theo chỉ thị hoặc hướng dẫn của cấp trên.
• Quản lý kế hoạch và kiểm soát tiến độ thiết kế cơ khí.
• Phối hợp với phòng vật tư tìm kiếm và đánh giá nhà cung cấp; Phối hợp với phòng kỹ thuật sản xuất đáng giá và nghiệm thu khuôn. Lắp ráp và chạy thử ổn sản xuất.
• Chuyển giao tài liệu sản phẩm cho nhà máy sản xuất.
• Tiếp nhận các ý kiến của kinh doanh và chăm sóc khách hàng để cải tiến sản phẩm.
• Các công việc khác theo phân công của Trưởng phòng.
Với Mức Lương 500 - 800 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Kinh nghiệm: Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm làm trong lĩnh vực cơ khí, thiết kế chế tạo. Ưu tiên Ứng viên có kinh nghiệm/ hiểu biết về việc phát triển các sản phẩm ngành điện lạnh, Điện máy, Điện gia dụng nói chung.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN MÁY GIA DỤNG HOÀ PHÁT HÀ NAM Thì Được Hưởng Những Gì
