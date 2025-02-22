Tuyển Kỹ sư thiết kế điện Công Ty CP Clean Energy Holding làm việc tại Hải Phòng thu nhập 500 - 1,000 USD

Tuyển Kỹ sư thiết kế điện Công Ty CP Clean Energy Holding làm việc tại Hải Phòng thu nhập 500 - 1,000 USD

Công Ty CP Clean Energy Holding
Ngày đăng tuyển: 22/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 24/03/2025
Công Ty CP Clean Energy Holding

Kỹ sư thiết kế điện

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế điện Tại Công Ty CP Clean Energy Holding

Mức lương
500 - 1,000 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: Hải Phòng, Hai Phong, Vietnam

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế điện Với Mức Lương 500 - 1,000 USD

Công Ty CEH là tổng thầu (EPC) nhiều hệ thống điện mặt trời trên mái nhà máy, hiện chúng tôi cần tuyển kỹ sư Giám sát thi công các công trình tại các tỉnh phía Bắc (Hải Phòng, Bắc Ninh, Phú Thọ ....).
Nội dung công việc chính:
- Giám sát thi công, báo cáo ngày, nhận vật tư, phối hợp nghiệm thu các hạng mục thi công và làm hồ sơ hoàn công hệ thống.
- Tham gia vận hành, bảo trì bảo dưỡng hệ thống điện mặt trời.
- Các công việc khác phù hợp với năng lực và chuyên môn khi được giao.

Với Mức Lương 500 - 1,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm thiết kế, giám sát thi công hoặc vận hành hệ thống điện mặt trời;
- Thông thạo vi tính văn phòng, Autocad, PVsyst;
- Có thể tham gia thiết kế, giám sát thi công tại các Công trường;
- Giao tiếp tốt và có tinh thần học hỏi cái mới;
- Chấp hành nghiêm các nội quy về ATLĐ và VSMT, chấp hành tốt nội quy nhà máy khi thi công;
- Đọc hiểu tiếng Anh.

Tại Công Ty CP Clean Energy Holding Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP Clean Energy Holding

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty CP Clean Energy Holding

Công Ty CP Clean Energy Holding

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Lô văn phong C21-22, tầng 3, Homyland Riverside, 403A Nguyễn Duy Trinh, Tp. Thủ Đức, Tp. HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

