Tuyển Kỹ sư thiết kế điện Công Ty CP Clean Energy Holding làm việc tại Hải Phòng thu nhập 500 - 1,000 USD

Mức lương 500 - 1,000 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Trưởng phòng

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: Hải Phòng, Hai Phong, Vietnam

Kỹ sư thiết kế điện

Công Ty CEH là tổng thầu (EPC) nhiều hệ thống điện mặt trời trên mái nhà máy, hiện chúng tôi cần tuyển kỹ sư Giám sát thi công các công trình tại các tỉnh phía Bắc (Hải Phòng, Bắc Ninh, Phú Thọ ....).

Nội dung công việc chính:

- Giám sát thi công, báo cáo ngày, nhận vật tư, phối hợp nghiệm thu các hạng mục thi công và làm hồ sơ hoàn công hệ thống.

- Tham gia vận hành, bảo trì bảo dưỡng hệ thống điện mặt trời.

- Các công việc khác phù hợp với năng lực và chuyên môn khi được giao.

Yêu Cầu Công Việc

- Có kinh nghiệm thiết kế, giám sát thi công hoặc vận hành hệ thống điện mặt trời;

- Thông thạo vi tính văn phòng, Autocad, PVsyst;

- Có thể tham gia thiết kế, giám sát thi công tại các Công trường;

- Giao tiếp tốt và có tinh thần học hỏi cái mới;

- Chấp hành nghiêm các nội quy về ATLĐ và VSMT, chấp hành tốt nội quy nhà máy khi thi công;

- Đọc hiểu tiếng Anh.

Quyền Lợi

