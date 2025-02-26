Tuyển Kỹ sư thiết kế điện Pegatron Vietnam làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế điện Tại Pegatron Vietnam
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Mới tốt nghiệp
Địa điểm làm việc
- Hải Phòng: Lô đất CN3A, KCN DEEP C 2A, Phường Đông Hải 2, Huyện Quảng Ninh
Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế điện Với Mức Lương Thỏa thuận
1. Thiết kế mạch và sửa lỗi
2. Thiết kế vị trí hệ thống, Bố cục và tối ưu hóa
3. Xây dựng và rà soát BOM
4. Đo lường tín hiệu và sửa lỗi
5. Giao tiếp tốt với phong tục tập quán và làm việc nhóm
6. Hỗ trợ phân tích kỹ thuật sản phẩm cho nhà máy PE, bảo trì
7. Phân tích tỷ lệ lỗi và thu thập dữ liệu Factroy (Đối với hiệu suất thiết kế RD)
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Tốt nghiệp Đại học chuyên nghành điện-điện tử
• Ưu tiên có kinh nghiệm
• Tiếng Anh 4 kỹ năng
*Quyền lợi:
- Mức lương và phụ cấp chức vụ (thương lượng).
- Đóng BHXH -BHYT theo quy định của luật Lao động
- Thưởng Tết theo hiệu quả công việc
Tại Pegatron Vietnam Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Pegatron Vietnam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
