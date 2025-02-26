Tuyển Kỹ sư thiết kế điện Pegatron Vietnam làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Mới tốt nghiệp

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: Lô đất CN3A, KCN DEEP C 2A, Phường Đông Hải 2, Huyện Quảng Ninh

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế điện Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Thiết kế mạch và sửa lỗi

2. Thiết kế vị trí hệ thống, Bố cục và tối ưu hóa

3. Xây dựng và rà soát BOM

4. Đo lường tín hiệu và sửa lỗi

5. Giao tiếp tốt với phong tục tập quán và làm việc nhóm

6. Hỗ trợ phân tích kỹ thuật sản phẩm cho nhà máy PE, bảo trì

7. Phân tích tỷ lệ lỗi và thu thập dữ liệu Factroy (Đối với hiệu suất thiết kế RD)

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Đại học chuyên nghành điện-điện tử

• Ưu tiên có kinh nghiệm

• Tiếng Anh 4 kỹ năng

*Quyền lợi:

- Mức lương và phụ cấp chức vụ (thương lượng).

- Đóng BHXH -BHYT theo quy định của luật Lao động

- Thưởng Tết theo hiệu quả công việc

Tại Pegatron Vietnam Thì Được Hưởng Những Gì

