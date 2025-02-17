Tuyển Kỹ sư thiết kế điện Công ty TNHH đầu tư xây dựng Mạnh Toàn làm việc tại Hải Phòng thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: số 21B4, lô 6B Lê Hồng Phong, Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng, Ngô Quyền, Quận Ngô Quyền

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế điện Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

- Khảo sát hiện trường, phối hợp với các bên Kiến trúc/Kết cấu để lên phương án thiết kế hệ thống điện, nước.

- Triển khai tính toán bản vẽ thi công shopdrawing, thiết kế hệ thống điện, nước cho các công trình công nghiệp và dân dụng.

- Tính toán bóc tách khối tượng chào giá hệ thống điện, nước cho dự án.

- Lên bản vẽ hoàn công, quyết toán, nghiệm thu khối lượng theo thực tế.

- Kết hợp cùng phòng Kế toán chạy dự toán cho hồ sơ thuế.

- Phối hợp thiết kế với các nhân sự khác trong team thiết kế để hoàn thành công việc.

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành

- Kinh nghiệm làm việc: Từ 2 năm trở lên.

- Thành thạo các phần mềm chuyên ngành

- Có định hướng hợp tác lâu dài và có trách nhiệm cao trong công việc.

Tại Công ty TNHH đầu tư xây dựng Mạnh Toàn Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 10.000.000 - 20.000.000 VNĐ

- Được đào tạo trong suốt thời gian thử việc.

- Được làm việc trong môi trường năng động, tính tự chủ cao, cơ hội phát triển nghề nghiệp.

- Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định của Luật lao động hiện hành.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH đầu tư xây dựng Mạnh Toàn

