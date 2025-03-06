Tuyển Kỹ sư thiết kế điện CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA ETEK làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu

Triển khai dự án tự động hóa công nghiệp, lập trình PLC, Robot, Vision.

- Thiết kế, lập trình và triển khai lắp đặt các hệ thống.

- Thiết kế, đấu nối các loại tủ điện điều khiển.

- Tư vấn thiết kế, hỗ trợ khách hàng lắp đặt và sử dụng các loại sản phẩm, thiết bị và tự động hóa.

- Hỗ trợ chuyển giao công nghệ các sản phẩm của công ty cho khách hàng.

- Nhận dự án được phân bổ từ trưởng nhóm, quản lí tiến độ công việc của dự án phụ trách.

- Tổ chức công việc, thực hiện và đánh giá chất lượng thiết kế của bản thân, chịu trách nhiệm trước trưởng nhóm đối với chất lượng và tiến độ các công việc của mình. Báo cáo công việc định kì.

- Một số công việc khác theo phân công của quản lý.