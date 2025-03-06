Tuyển Kỹ sư thiết kế điện CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA ETEK làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế điện Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA ETEK
- Hà Nội: Số 189 Phan Trọng Tuệ, Thanh Liệt, Thanh Trì, Huyện Thanh Trì
Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế điện Với Mức Lương 7 - 12 Triệu
Triển khai dự án tự động hóa công nghiệp, lập trình PLC, Robot, Vision.
- Thiết kế, lập trình và triển khai lắp đặt các hệ thống.
- Thiết kế, đấu nối các loại tủ điện điều khiển.
- Tư vấn thiết kế, hỗ trợ khách hàng lắp đặt và sử dụng các loại sản phẩm, thiết bị và tự động hóa.
- Hỗ trợ chuyển giao công nghệ các sản phẩm của công ty cho khách hàng.
- Nhận dự án được phân bổ từ trưởng nhóm, quản lí tiến độ công việc của dự án phụ trách.
- Tổ chức công việc, thực hiện và đánh giá chất lượng thiết kế của bản thân, chịu trách nhiệm trước trưởng nhóm đối với chất lượng và tiến độ các công việc của mình. Báo cáo công việc định kì.
.
- Một số công việc khác theo phân công của quản lý.
Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kỹ năng chuyên môn
Kỹ năng mềm
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA ETEK Thì Được Hưởng Những Gì
- Thưởng theo kết quả kinh doanh, dự án..
- Lương tháng thứ 13.
- Tham gia BHXH, BHTN, BHYT theo quy định của Nhà nước.
- Tham gia Bảo hiểm tai nạn 24h theo quy định của Công ty.
- Chính sách chăm sóc sức khỏe CBNV và người thân.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA ETEK
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI