Tuyển Kỹ sư thiết kế điện CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA ETEK làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA ETEK
Ngày đăng tuyển: 06/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA ETEK

Kỹ sư thiết kế điện

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế điện Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA ETEK

Mức lương
7 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 189 Phan Trọng Tuệ, Thanh Liệt, Thanh Trì, Huyện Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế điện Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

Triển khai dự án tự động hóa công nghiệp, lập trình PLC, Robot, Vision.
- Thiết kế, lập trình và triển khai lắp đặt các hệ thống.
- Thiết kế, đấu nối các loại tủ điện điều khiển.
- Tư vấn thiết kế, hỗ trợ khách hàng lắp đặt và sử dụng các loại sản phẩm, thiết bị và tự động hóa.
- Hỗ trợ chuyển giao công nghệ các sản phẩm của công ty cho khách hàng.
- Nhận dự án được phân bổ từ trưởng nhóm, quản lí tiến độ công việc của dự án phụ trách.
- Tổ chức công việc, thực hiện và đánh giá chất lượng thiết kế của bản thân, chịu trách nhiệm trước trưởng nhóm đối với chất lượng và tiến độ các công việc của mình. Báo cáo công việc định kì.
.
- Một số công việc khác theo phân công của quản lý.

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn:
Kỹ năng chuyên môn
Kỹ năng mềm

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA ETEK Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập thỏa thuận theo năng lực.
- Thưởng theo kết quả kinh doanh, dự án..
- Lương tháng thứ 13.
- Tham gia BHXH, BHTN, BHYT theo quy định của Nhà nước.
- Tham gia Bảo hiểm tai nạn 24h theo quy định của Công ty.
- Chính sách chăm sóc sức khỏe CBNV và người thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA ETEK

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA ETEK

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA ETEK

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 189 đường Phan Trọng Tuệ, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

