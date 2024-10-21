Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG HOÀNG LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 25 Triệu

Mức lương 10 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 15 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 12A, Tháp văn phòng 265 Cầu Giấy, phường Dịch Vọng ( Tại Dự án Cao Tốc Hòa Bình - Mộc Châu, Đồng Đăng - Trà Lĩnh ), Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế Với Mức Lương 10 - 25 Triệu

Nghiên cứu bản vẽ thiết kế kỹ thuật, triển khai thiết kế bản vẽ thi công;

Phát hiện các sai sót khi thiết kế và đưa ra các biện pháp khắc phục;

Trình và giải trình với các bên liên quan để phê duyệt bản vẽ;

Phối hợp với các bộ phận khác để thay đổi, sữa chữa bản vẽ thiết kế theo ý kiến của chủ đầu tư và các bên liên quan trong quá trình thi công;

Bảo đảm chất lượng công trình phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật và tiến độ dự án.

Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học: Trường ĐH Giao thông vận tải, ĐH xây dựng hoặc các trường có chuyên ngành liên quan;

Nắm vững chuyên môn, sử dụng thành thạo các phần mềm hỗ trợ thiết kế như AutoCad, Xcel, Civil, revit, vnroad, ... (tuỳ vào vị trí ứng tuyển);

Kinh nghiệm từ 03 năm trở lên ở vị trí tương đương;

Có thể thiết kế tại hiện trường dự án.

Tại CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG HOÀNG LONG Thì Được Hưởng Những Gì

Cam kết đầy đủ các chế độ dành cho người lao động theo như quy định pháp luật hiện hành (BHXH, BHYT, BHTN...);

Mức lương: 10-25 triệu mỗi tháng tuỳ năng lực;

Thưởng lương tháng thứ 13 và các dịp lễ tết;

Có chế độ hỗ trợ người lao động khi thiết kế tại dự án;

Môi trường làm việc ổn định, năng động và thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG HOÀNG LONG

