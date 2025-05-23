Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

- Khảo sát, tư vấn cho khách hàng phương án xử lý nước cấp, nước thải.

- Lập bản vẽ sơ đồ công nghệ, bản vẽ thiết kế thi công.

- Lập báo giá và bóc tách vật tư, thiết bị.

- Thuyết minh công nghệ và thuyết minh hướng dẫn vận hành hệ thống xử lý nước cấp, nước thải.

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của trưởng phòng.

- Chi tiết công việc trao đổi khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Yêu cầu trình độ: Đại học, cao đẳng (Tốt nghiệp Kỹ sư ngành Kỹ thuật/ Công nghệ môi trường)

- Thành thạo phần mềm vẽ Auto cad, 3D Revit, phần mềm office.

- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm thiết kế, thi công trong lĩnh vự xử lý nước.

- Kỹ năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, cẩn thận, trung thực, nhiệt tình.

- Yêu cầu giới tính: Nam, nữ.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi được hưởng

- Được học hỏi kinh nghiệm xuyên suốt quá trình làm việc, được đào tạo và nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, có nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc

- Môi trường làm việc năng động, thân thiện...

- Mức lương 12-20 triệu, tùy năng lực + Hỗ trợ ăn trưa. Thưởng công trình, dự án.

- Chế độ phúc lợi: BHXH, du lịch hằng năm, thưởng lễ tết, tháng lương 13, lương nghỉ phép, ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin