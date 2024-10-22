Tuyển Kỹ sư thiết kế Công ty TNHH BOK Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế Tại Công ty TNHH BOK Việt Nam
Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 03D, Đường N2, Khu Độ Thị The Seasons, Phường Lái Thiêu, Thuận An
Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế Với Mức Lương 20 - 30 Triệu
1. Thực hiện thiết kế cho các dự án về kho bãi (logistic) theo yêu cầu của công ty.
2. Sử dụng thành thạo phần mềm CAD để tạo bản vẽ kỹ thuật chi tiết.
3. Tham gia vào quá trình phát triển và cải tiến thiết kế sản phẩm.
4. Phối hợp với các phòng ban liên quan để đảm bảo thiết kế đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và tiêu chuẩn chất lượng.
5. Am hiểu về robot AGV, bao gồm cấu tạo, nguyên lý hoạt động và các ứng dụng trong công nghiệp lợi thế
Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
1. Tiếng anh giao tiếp là lợi thế
2. Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng chuyên ngành Cơ khí, Tự động hóa hoặc các ngành liên quan.
3. Có kinh nghiệm thiết kế kho bãi
4. Am hiểu sâu về robot AGV và các hệ thống tự động hóa là lợi thế
5. Kỹ năng làm việc nhóm, tư duy logic và khả năng giải quyết vấn đề tốt.
Tại Công ty TNHH BOK Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
1. Mức lương cạnh tranh và thưởng hiệu suất. Lương cứng từ 15-25tr, thu nhập hấp dẫn
2. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện.
3. Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
4. Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng.
5. Bảo hiểm y tế và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH BOK Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
