Tuyển Kỹ sư thiết kế Công ty Cổ phần Công nghiệp nặng IBS làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ phần Công nghiệp nặng IBS
Ngày đăng tuyển: 17/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/03/2025
Công ty Cổ phần Công nghiệp nặng IBS

Kỹ sư thiết kế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế Tại Công ty Cổ phần Công nghiệp nặng IBS

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: Hồng Bàng, Quận Hồng Bàng

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế Với Mức Lương Thỏa thuận

•Bóc tách khối lượng cho các dự án công ty tham gia chào thầu theo yêu cầu của phòng kinh doanh;
•Trao đổi với khách hàng về các vấn dề kỹ thuật trước, trong thực hiện hợp đồng và khi thực hiện bảo dưỡng sau hợp đồng;
•Dựng mô hình tekla 3D, triển khai bản vẽ 2D ( GA, Assembly, Single part drawings );
•Chuẩn bị danh sách vật tư, thiết bị chính phục vụ sản xuất....;
•Cung cấp thông tin kỹ thuật cho các đơn vị liên quan khi được yêu cầu.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

•Nam, Tốt nghiêp đại học chuyên ngành cơ khí, kỹ thuật;
•2 năm kinh nghiệm sử dụng phần mềm Tekla;
•Sử dụng thành thạo Autocad, Excel;
•Đã làm việc ở các công ty sản xuất, gia công chế tạo hoặc thiết kế.

Tại Công ty Cổ phần Công nghiệp nặng IBS Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương thỏa thuận theo năng lực.
- Được tham gia đầy đủ các chế độ theo quy định của Pháp luật và quy định nội bộ của Công ty BHXH, BHYT, BHTN,...
- Hỗ trợ ăn ca, tăng ca, ăn tăng ca,...
- Thưởng tháng lương 13, thưởng hiệu quả kinh doanh
- Được hưởng các chế độ phúc lợi khác của công ty, thưởng các ngày nghỉ lễ tết, nghỉ mát, du xuân theo quy định Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghiệp nặng IBS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Công nghiệp nặng IBS

Công ty Cổ phần Công nghiệp nặng IBS

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Km6, quốc lộ 5, phường Hùng Vương, Hồng Bàng, Hải Phòng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

