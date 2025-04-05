Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG KHÁNH ĐẠT làm việc tại Hải Phòng thu nhập 15 - 18 Triệu

Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG KHÁNH ĐẠT làm việc tại Hải Phòng thu nhập 15 - 18 Triệu

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG KHÁNH ĐẠT
Ngày đăng tuyển: 05/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/05/2025
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG KHÁNH ĐẠT

Kỹ sư thiết kế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG KHÁNH ĐẠT

Mức lương
15 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: Khu đô thị SaphiGem, Thủy Đường, Thủy Nguyên, Huyện Thuỷ Nguyên

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

Phối hợp với kiến trúc sư, kỹ sư kết cấu và các chuyên gia khác trong nhóm để phát triển mô hình BIM.
Tạo và quản lý các mô hình BIM chính xác và chi tiết, bao gồm cả mô hình 3D và 2D.
Sử dụng phần mềm BIM để tạo ra các bản vẽ, tài liệu và phân tích.
Thực hiện các phân tích định lượng và định tính trên mô hình BIM để tối ưu hóa thiết kế và quản lý dự án.
Đảm bảo tính chính xác và nhất quán của dữ liệu trong mô hình BIM.
Cập nhật và quản lý các thay đổi trong mô hình BIM trong suốt quá trình dự án.
Chuẩn bị và trình bày các báo cáo và tài liệu liên quan đến mô hình BIM.
Hỗ trợ trong việc lập kế hoạch và quản lý tiến độ dự án.
Tham gia vào các cuộc họp và trình bày với khách hàng và các bên liên quan.

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kiến trúc, Xây dựng hoặc các ngành liên quan.
Ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực BIM.
Thành thạo ít nhất một phần mềm BIM chuyên nghiệp như Revit, ArchiCAD, Tekla Structures, hoặc tương đương.
Có kiến thức sâu rộng về các tiêu chuẩn và quy trình xây dựng.
Khả năng đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật.
Kỹ năng giải quyết vấn đề và tư duy logic tốt.
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.
Kỹ năng giao tiếp và trình bày tốt.
Có khả năng sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).
Am hiểu về quản lý dự án xây dựng là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG KHÁNH ĐẠT Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh và hấp dẫn.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp và năng động.
Cơ hội phát triển nghề nghiệp và thăng tiến.
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ.
Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của pháp luật.
Thưởng lễ, tết, sinh nhật và các hoạt động team building thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG KHÁNH ĐẠT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG KHÁNH ĐẠT

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG KHÁNH ĐẠT

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tổ 4 (tại nhà ông Vũ Văn Hưng), phường Hoàng Lâm, Thành phố Thuỷ Nguyên, Thành Phố Hải Phòng, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

