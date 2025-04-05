Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG KHÁNH ĐẠT làm việc tại Hải Phòng thu nhập 15 - 18 Triệu

Mức lương 15 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: Khu đô thị SaphiGem, Thủy Đường, Thủy Nguyên, Huyện Thuỷ Nguyên

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế

Phối hợp với kiến trúc sư, kỹ sư kết cấu và các chuyên gia khác trong nhóm để phát triển mô hình BIM.

Tạo và quản lý các mô hình BIM chính xác và chi tiết, bao gồm cả mô hình 3D và 2D.

Sử dụng phần mềm BIM để tạo ra các bản vẽ, tài liệu và phân tích.

Thực hiện các phân tích định lượng và định tính trên mô hình BIM để tối ưu hóa thiết kế và quản lý dự án.

Đảm bảo tính chính xác và nhất quán của dữ liệu trong mô hình BIM.

Cập nhật và quản lý các thay đổi trong mô hình BIM trong suốt quá trình dự án.

Chuẩn bị và trình bày các báo cáo và tài liệu liên quan đến mô hình BIM.

Hỗ trợ trong việc lập kế hoạch và quản lý tiến độ dự án.

Tham gia vào các cuộc họp và trình bày với khách hàng và các bên liên quan.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kiến trúc, Xây dựng hoặc các ngành liên quan.

Ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực BIM.

Thành thạo ít nhất một phần mềm BIM chuyên nghiệp như Revit, ArchiCAD, Tekla Structures, hoặc tương đương.

Có kiến thức sâu rộng về các tiêu chuẩn và quy trình xây dựng.

Khả năng đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật.

Kỹ năng giải quyết vấn đề và tư duy logic tốt.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.

Kỹ năng giao tiếp và trình bày tốt.

Có khả năng sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Am hiểu về quản lý dự án xây dựng là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG KHÁNH ĐẠT Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh và hấp dẫn.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp và năng động.

Cơ hội phát triển nghề nghiệp và thăng tiến.

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ.

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của pháp luật.

Thưởng lễ, tết, sinh nhật và các hoạt động team building thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG KHÁNH ĐẠT

