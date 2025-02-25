Tuyển Kỹ sư thiết kế Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Hồng Tín làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế Tại Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Hồng Tín
- Hồ Chí Minh: Số 15, đường Trần Bạch Đằng, P. Thủ Thiêm, Thành phố Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế Với Mức Lương Thỏa thuận
- Triển khai thiết kế kết cấu (bản vẽ, thuyết minh) theo tiến độ và kế hoạch từ chủ trì, quản lý thiết kế, phối hợp trao đổi thông tin nội bộ.
- Đưa ra phương án thiết kế kết cấu bê tông và kết cấu thép, sàn dự ứng lực an toàn, tối ưu về vật liệu, lập mô hình tính toán kết cấu móng, cột vách, dầm sàn, … bằng phần mềm (etabs, sap, safe, robot structure, Cubus, Adapt …)
- Chịu trách nhiệm với công trình mình thiết kế.
- Phối hợp với các bộ môn khác trong quá trình triển khai, phối hợp công trường về các vấn đề thiết kế trong quá trình thi công.
- Lên kế hoạch công việc mình phụ trách, Thường xuyên báo cáo công việc, các khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai với Trưởng phòng.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm
- Đã từng tham gia thiết kế các công trình dân dụng và công nghiệp từ cấp II trở lên;
Tại Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Hồng Tín Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Hồng Tín
