Tuyển Kỹ sư thiết kế Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Hồng Tín làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

- Triển khai thiết kế kết cấu (bản vẽ, thuyết minh) theo tiến độ và kế hoạch từ chủ trì, quản lý thiết kế, phối hợp trao đổi thông tin nội bộ.

- Đưa ra phương án thiết kế kết cấu bê tông và kết cấu thép, sàn dự ứng lực an toàn, tối ưu về vật liệu, lập mô hình tính toán kết cấu móng, cột vách, dầm sàn, … bằng phần mềm (etabs, sap, safe, robot structure, Cubus, Adapt …)

- Chịu trách nhiệm với công trình mình thiết kế.

- Phối hợp với các bộ môn khác trong quá trình triển khai, phối hợp công trường về các vấn đề thiết kế trong quá trình thi công.

- Lên kế hoạch công việc mình phụ trách, Thường xuyên báo cáo công việc, các khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai với Trưởng phòng.