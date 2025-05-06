Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VAS NGHI SƠN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VAS NGHI SƠN
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 193 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, Quận 1
Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế Với Mức Lương Thỏa thuận
Triển khai thiết kế xây dựng hạng mục theo thông tin yêu cầu và chủ trương.
Phối hợp cùng các Phòng/Ban liên quan
Triển khai hồ sơ thiết kế chi tiết, bản vẽ thi công.
Phối hợp cùng bộ phận hiện trường xử lý các vướng mắc thiết kế trong quá trình thi công.
Địa điểm làm việc
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sử dụng thành thạo Autocad, Sap, Etabs, Sketchup, Revit.
Có khả năng làm việc áp lực cao với nhiều dự án đồng thời và sẵn sang công tác khi cần.
Có khả năng làm việc áp lực cao với nhiều dự án đồng thời và sẵn sang công tác khi cần.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VAS NGHI SƠN Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thỏa thuận theo năng lực. Hỗ trợ tiền cơm 28,000đ/ngày;
Tham gia đầy đủ các chính sách theo quy định, lương tháng 13, thưởng Tết (theo hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty), lương thâm niên, nghỉ phép năm;
(theo hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty)
Cấp phát đồng phục miễn phí, team building, …;
Công tác phí, quà sinh nhật, tiền mừng sinh con, 8/3, 20/10, mừng cưới, 1/6, trung thu, …;
Cơ hội được đồng hành cùng Tập đoàn VAS Nghi Sơn – thương hiệu quốc gia top 3 doanh nghiệp sản xuất thép lớn nhất và top 100 doanh nghiệp lớn có môi trường làm việc tốt nhất Việt Nam, chuyên nghiệp và hợp tác;
Tham gia các chương trình đào tạo công ty tổ chức để nâng cao kỹ năng & nghiệp vụ.
Tham gia đầy đủ các chính sách theo quy định, lương tháng 13, thưởng Tết (theo hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty), lương thâm niên, nghỉ phép năm;
(theo hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty)
Cấp phát đồng phục miễn phí, team building, …;
Công tác phí, quà sinh nhật, tiền mừng sinh con, 8/3, 20/10, mừng cưới, 1/6, trung thu, …;
Cơ hội được đồng hành cùng Tập đoàn VAS Nghi Sơn – thương hiệu quốc gia top 3 doanh nghiệp sản xuất thép lớn nhất và top 100 doanh nghiệp lớn có môi trường làm việc tốt nhất Việt Nam, chuyên nghiệp và hợp tác;
Tham gia các chương trình đào tạo công ty tổ chức để nâng cao kỹ năng & nghiệp vụ.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VAS NGHI SƠN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI