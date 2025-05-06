Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VAS NGHI SƠN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 193 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, Quận 1

Triển khai thiết kế xây dựng hạang mục theo thông tin yêu cầu và chủ trương.

Triển khai thiết kế xây dựng hạng mục theo thông tin yêu cầu và chủ trương.

Phối hợp cùng các Phòng/Ban liên quan

Triển khai hồ sơ thiết kế chi tiết, bản vẽ thi công.

Phối hợp cùng bộ phận hiện trường xử lý các vướng mắc thiết kế trong quá trình thi công.

Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sử dụng thành thạo Autocad, Sap, Etabs, Sketchup, Revit.

Có khả năng làm việc áp lực cao với nhiều dự án đồng thời và sẵn sang công tác khi cần.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VAS NGHI SƠN Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực. Hỗ trợ tiền cơm 28,000đ/ngày;

Tham gia đầy đủ các chính sách theo quy định, lương tháng 13, thưởng Tết (theo hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty), lương thâm niên, nghỉ phép năm;

Cấp phát đồng phục miễn phí, team building, …;

Công tác phí, quà sinh nhật, tiền mừng sinh con, 8/3, 20/10, mừng cưới, 1/6, trung thu, …;

Cơ hội được đồng hành cùng Tập đoàn VAS Nghi Sơn – thương hiệu quốc gia top 3 doanh nghiệp sản xuất thép lớn nhất và top 100 doanh nghiệp lớn có môi trường làm việc tốt nhất Việt Nam, chuyên nghiệp và hợp tác;

Tham gia các chương trình đào tạo công ty tổ chức để nâng cao kỹ năng & nghiệp vụ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VAS NGHI SƠN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.