Tuyển Kỹ thuật sản xuất Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company làm việc tại Hưng Yên thu nhập 12 - 18 Triệu

- Lập kế hoạch cải tiến, đề xuất các phương án cải tiến, thay đổi điều chỉnh.

- Đánh giá quy trình sản xuất SPM tìm ra các rủi. ro, bất hợp lý (kết cấu, NVL, giá thành, nguyên công thao tác) và đưa ra kế hoạch cải tiến

- So sánh, phân tích sản phẩm hiện tại, tìm ra các ưu nhược điểm làm cơ sở đưa ra các dự án cải tiến khả thi

- Phân tích hiệu quả các ý tưởng, dự án tiền khả thi, trước khi đưa vào giao đoạn triển khai thực thi

- Tham gia vào quá trình thực hiện dự án, đánh giá theo dõi dữ liệu hiệu lực hoạt động dự án, các chỉ số cần quan tâm:

+ Kế hoạch thực hiện dự án đúng thời hạn

+ Đạt được chỉ tiêu về chất lượng sản xuất: tỷ lệ lỗi công đoạn PQC và tỷ lệ lỗi xuất hàng OQC (thời gian theo dõi 12 tháng)

+ Hiệu quả chi phí dự án về tối ưu chi phí

- Làm việc với các phòng ban chức năng RDS; Sourcing; QAQC; Kế hoạch, các Phân xưởng Nhà máy để triển khai đúng tiến độ

- Tổng hợp báo cáo định kỳ kết quả thực hiện của dự án

1. Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học - Chuyên ngành kỹ thuật

2. Kinh nghiệm:

- 1- 3 năm kinh nghiệm thiết kế cơ khí hoặc kinh nghiệm cải tiêns IE

- Am hiểu sâu về quy trình lắp ráp các sản phẩm điện gia dụng, điện tử. Sản phẩm lắp ráp cơ khí

- Am hiểu về quản trị sản xuất 4M

3. Kỹ năng:

- Thành thạo kỹ năng quản trị cơ bản: Teamwork, quản lý dự án, quản lý mục tiêu, quản lý thời gian

- Tin học: Kỹ năng điều tra phân tích lỗi, báo cáo (Excel, Word, Power Point), đọc hiểu phần mềm NX

4. Yêu cầu khác:

- Thái độ tích thực, đam mê trong công việc, trung thực, không ngại khó, không ngại thay đổi (sẵn sàng thử phương pháp mới)

Mức lương cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực, hỗ trợ cơm trưa tại căng-tin Nhà máy

Môi trường làm việc năng động, thân thiện với 1600 CBNV, có nhiều cơ hội phát triển bản thân.

Công ty trang bị đầy đủ các phương tiện làm việc, được đào tạo kiến thức chuyên môn, kỹ thuật bởi đơn vị trong và ngoài tổ chức

Chế độ nghỉ mát, teambuilding, nghỉ phép năm, bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.

