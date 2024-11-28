Tuyển Kỹ sư hiện trường Công ty cổ phần Xây lắp và sản xuất Công nghiệp làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 16 - 20 Triệu

Mức lương 16 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: Dự án khu nhà ở và dịch vụ Tuyên Sơn, phường Hoà Cường Nam, Hải Châu, Quận Hải Châu

Mô Tả Công Việc

• Thực hiện kiểm tra, đo đạc, khảo sát mặt bằng; lập kế hoạch, tiến độ công việc và công tác chuẩn bị tổ đội, vật tư trước khi thi công;

• Quản lý triển khai thi công công trình, hướng dẫn thi công theo đúng bản vẽ, tiêu chuẩn kỹ thuật và biện pháp thi công;

• Giám sát các tổ đội và nhân công của Công ty về kỹ thuật thi công cho các mục hoàn thiện.

• Trực tiếp quản lý các công việc kiểm tra, giám sát, đánh giá quá trình thi công tại hiện trường nhằm đảm bảo an toàn lao động và tiến độ công trình;

• Chủ động giải quyết các vấn đề kỹ thuật phát sinh thực tế tại công trình và báo cáo kịp thời khi cần phê duyệt xử lý.

• Giao nhận, kiểm tra đối chiếu và quản lý vật tư/hàng hoá/trang thiết bị tại công trình;

• Kiểm tra quy cách, chất lượng sản phẩm tại xưởng sản xuất, đảm bảo được thực hiện theo đúng các bản vẽ, yêu cầu kỹ thuật, chất lượng & số lượng đã được phê duyệt.

• Nghiệm thu hoàn thành công trình cho các tổ đội, nhà thầu phụ, chủ đầu tư, khách hàng...theo đúng khối lượng hoàn thành thực tế tại công trình.

• Hoàn thiện các thủ tục đăng kí thi công tại công trình, hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu tại công trình với các Bên liên quan.

• Báo cáo tiến độ công trình và công việc hàng ngày thông qua Nhóm làm việc và Nhật ký công trình

• Các công việc khác khi được phân công.

Yêu Cầu Công Việc

• Tốt nghiệp chuyên ngành kỹ thuật xây dựng hoặc Xây dựng dân dụng và công nghiệp...

• Có kinh nghiệm trong giám sát thi công và am hiểu về vật liệu;

• Nắm vững kiến thức về hệ thống quy trình giám sát thi công theo đúng tiêu chuẩn.

• Đọc được các bản vẽ thiết kế và sử dụng các phần mềm kỹ thuật chuyên môn phục vụ cho công việc.

• Ưu tiên người biết shopdrawing (QS)

• Trung thực, nhiệt tình trong công việc.

• Có khả năng làm việc độc lập.

• Khả năng giao tiếp tốt, sẵn sàng tăng ca để đảm bảo tiến độ đề ra.

• Yêu cầu: tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trở lên

Tại Công ty cổ phần Xây lắp và sản xuất Công nghiệp Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương cứng 16 -20 triệu (thoả thuận theo năng lực)

• Phụ cấp công trình theo quy định công ty từng thời kỳ.

• Thưởng Lễ Tết, hiếu hỉ, sinh nhật; Thường dự án, năng suất làm việc.

• Tham gia BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ ngày Lễ, ngày Phép theo quy định.

• Làm việc trong môi trường thân thiện, năng động, chủ động và sáng tạo.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Xây lắp và sản xuất Công nghiệp

