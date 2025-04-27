Tuyển Kỹ sư hiện trường Công ty TNHH Đầu Tư Phan Gia Thịnh làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 9 - 15 Triệu

Công ty TNHH Đầu Tư Phan Gia Thịnh
Ngày đăng tuyển: 27/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 25/05/2025
Công ty TNHH Đầu Tư Phan Gia Thịnh

Kỹ sư hiện trường

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư hiện trường Tại Công ty TNHH Đầu Tư Phan Gia Thịnh

Mức lương
9 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: 36 Hoàng Minh Thảo, p.Hoà Khánh Nam, Liên Chiểu, Quận Liên Chiểu

Mô Tả Công Việc Kỹ sư hiện trường Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Lập kế hoạch và quản lý quá trình thi công, đảm bảo tiến độ và chất lượng của công trình
Sắp xếp và phân bổ công việc trên công trường
Chịu trách nhiệm về an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy trên công trường theo quy định
Đánh giá và báo cáo với cấp trên tiến độ thi công
Kết hợp với các phòng ban liên quan để nghiệm thu công trình
Báo cáo tình hình tiến độ và chất lượng về công ty
Làm việc theo sự chỉ dẫn của cấp quản lý

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành liên quan
Có kỷ năng về autocad và đọc bản vẽ thành thục
Chịu khó và thật thà
Chịu được áp lực công việc, kỹ năng quản lý và tổ chức tốt.
Thái độ tích cực
Đã có kinh nghiệm tối thiểu 3 năm giám sát hiện trường dân dụng

Tại Công ty TNHH Đầu Tư Phan Gia Thịnh Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản 9tr – 10tr
Thưởng tùy theo năng lực và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Môi trường làm việc hòa đồng, lộ trình thăng tiến rõ ràng.
Thăng chức, tăng lương khi làm việc tốt.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu Tư Phan Gia Thịnh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Đầu Tư Phan Gia Thịnh

Công ty TNHH Đầu Tư Phan Gia Thịnh

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 34/2 Hoàng Minh Thảo- Liên Chiểu - Đà Nẵng

