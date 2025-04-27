Tuyển Kỹ sư hiện trường Công ty TNHH Đầu Tư Phan Gia Thịnh làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: 36 Hoàng Minh Thảo, p.Hoà Khánh Nam, Liên Chiểu, Quận Liên Chiểu

Kỹ sư hiện trường

Lập kế hoạch và quản lý quá trình thi công, đảm bảo tiến độ và chất lượng của công trình

Sắp xếp và phân bổ công việc trên công trường

Chịu trách nhiệm về an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy trên công trường theo quy định

Đánh giá và báo cáo với cấp trên tiến độ thi công

Kết hợp với các phòng ban liên quan để nghiệm thu công trình

Báo cáo tình hình tiến độ và chất lượng về công ty

Làm việc theo sự chỉ dẫn của cấp quản lý

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành liên quan

Có kỷ năng về autocad và đọc bản vẽ thành thục

Chịu khó và thật thà

Chịu được áp lực công việc, kỹ năng quản lý và tổ chức tốt.

Thái độ tích cực

Đã có kinh nghiệm tối thiểu 3 năm giám sát hiện trường dân dụng

Tại Công ty TNHH Đầu Tư Phan Gia Thịnh Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản 9tr – 10tr

Thưởng tùy theo năng lực và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Môi trường làm việc hòa đồng, lộ trình thăng tiến rõ ràng.

Thăng chức, tăng lương khi làm việc tốt.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu Tư Phan Gia Thịnh

