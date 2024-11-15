Tuyển Kỹ sư hiện trường Công ty TNHH Xây dựng AXAVN làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: - 89 Lê Thiết Hùng, phường Hoà Xuân, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng, Quận Cẩm Lệ

Mô Tả Công Việc Kỹ sư hiện trường

Lên kế hoạch, khảo sát và trực tiếp giám sát thi công công trình.

Chịu trách nhiệm về an toàn, chất lượng, tiến độ và đánh giá rủi ro.

Tính toán, kiểm soát khối lượng thi công của hạng mục trực tiếp giám sát.

Làm việc với chỉ huy trưởng để cập nhật tiến độ công việc và đưa ra các điều chỉnh phù hợp.

Sắp xếp và phân bổ công việc trên công trình.

Thực hiện các yêu cầu khác của sự phân công của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

Nhiệt huyết và chịu được áp lực.

Sử dụng tốt các phần mềm chuyên dụng: shop drawing...

Bóc tách được dự toán

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, xây dựng các mối quan hệ.

Có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo, linh hoạt xử lý các vấn đề tại công trình.

Ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm.

Tại Công ty TNHH Xây dựng AXAVN Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc hiện đại, chuyên nghiệp và ổn định lâu dài.

Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật.

và phúc lợi sẽ được thảo luận cụ thể trong buổi phỏng vấn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Xây dựng AXAVN

