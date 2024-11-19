Tuyển Vận hành và bảo trì/Hỗ trợ kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC BẤT ĐỘNG SẢN BPMAX làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Thành phố Thủ Dầu 1, Bình Dương, Thủ Dầu Một

Mô Tả Công Việc Vận hành và bảo trì/Hỗ trợ kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận

Tổ chức quản lý đội ngũ nhân viên kỹ thuật bao gồm những công việc như đào tạo, giám sát, đánh giá công việc thực hiện bởi trợ lý kỹ sư trưởng, giám sát, nhân viên kỹ thuật.

Điều hành mọi công việc liên quan đến vận hành, bảo dưỡng hệ thống M&E của tòa nhà.

Thiết lập các qui trình vận hành, bảo dưỡng hiệu quả đối với hệ thống M&E của tòa nhà.

Thiết lập và duy trì các qui trình, tiêu chuẩn làm việc đối với bộ phận kỹ thuật.

Thiết lập và duy trì các tiêu chuẩn an toàn, sức khỏe nghề nghiệp.

Thiết lập những thủ tục xử lý những tình huống khẩn cấp như cháy, nổ, mất điện, mất nước, rò rỉ khí gas....

Giám sát, thiết lập và duy trì các quy định về an toàn, môi trường, phòng cháy chữa cháy. Phối hợp với các cơ quan chức năng của nhà nước trong các vấn đề trên.

Đề xuất các giải pháp nâng cấp, cải tạo hệ thống M&E nhằm tối ưu hóa quá trình vận hành.

Phối hợp tổ chức việc diễn tập PCCC cho toàn bộ nhân viên tòa nhà.

Xây dựng ngân sách vận hành, bảo dưỡng và lập kế hoạch năm.

Thực hiện các công việc được giao bởi Giám đốc tòa nhà.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành điện, chứng chỉ QLVH, PCCC, ATVSLĐ và các chứng chỉ liên quan khác (nếu có)

Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực quản lý tòa nhà, dịch vụ, khách sạn.

Có kiến thức về luật pháp liên quan đến vận hành tòa nhà, PCCC, xử lý nước thải, hồ bơi...

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC BẤT ĐỘNG SẢN BPMAX Thì Được Hưởng

Mức lương: thỏa thuận theo năng lực ứng viên

Tham gia BHXH, BH sức khỏe PTI và các chế độ phúc lợi toàn diện khác (thưởng lễ, tết, nghỉ mát, sinh nhật, ốm đau, hiếu hỉ...)

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, đồng nghiệp thân thiện, quy trình vận hành tiêu chuẩn.

Cách Thức Ứng Tuyển

