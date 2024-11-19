Tuyển Vận hành và bảo trì/Hỗ trợ kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC BẤT ĐỘNG SẢN BPMAX làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Vận hành và bảo trì/Hỗ trợ kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC BẤT ĐỘNG SẢN BPMAX làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC BẤT ĐỘNG SẢN BPMAX
Ngày đăng tuyển: 19/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC BẤT ĐỘNG SẢN BPMAX

Vận hành và bảo trì/Hỗ trợ kỹ thuật

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Vận hành và bảo trì/Hỗ trợ kỹ thuật Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC BẤT ĐỘNG SẢN BPMAX

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: Thành phố Thủ Dầu 1, Bình Dương, Thủ Dầu Một

Mô Tả Công Việc Vận hành và bảo trì/Hỗ trợ kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận

Tổ chức quản lý đội ngũ nhân viên kỹ thuật bao gồm những công việc như đào tạo, giám sát, đánh giá công việc thực hiện bởi trợ lý kỹ sư trưởng, giám sát, nhân viên kỹ thuật.
Điều hành mọi công việc liên quan đến vận hành, bảo dưỡng hệ thống M&E của tòa nhà.
Thiết lập các qui trình vận hành, bảo dưỡng hiệu quả đối với hệ thống M&E của tòa nhà.
Thiết lập và duy trì các qui trình, tiêu chuẩn làm việc đối với bộ phận kỹ thuật.
Thiết lập và duy trì các tiêu chuẩn an toàn, sức khỏe nghề nghiệp.
Thiết lập những thủ tục xử lý những tình huống khẩn cấp như cháy, nổ, mất điện, mất nước, rò rỉ khí gas....
Giám sát, thiết lập và duy trì các quy định về an toàn, môi trường, phòng cháy chữa cháy. Phối hợp với các cơ quan chức năng của nhà nước trong các vấn đề trên.
Đề xuất các giải pháp nâng cấp, cải tạo hệ thống M&E nhằm tối ưu hóa quá trình vận hành.
Phối hợp tổ chức việc diễn tập PCCC cho toàn bộ nhân viên tòa nhà.
Xây dựng ngân sách vận hành, bảo dưỡng và lập kế hoạch năm.
Thực hiện các công việc được giao bởi Giám đốc tòa nhà.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành điện, chứng chỉ QLVH, PCCC, ATVSLĐ và các chứng chỉ liên quan khác (nếu có)
Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực quản lý tòa nhà, dịch vụ, khách sạn.
Có kiến thức về luật pháp liên quan đến vận hành tòa nhà, PCCC, xử lý nước thải, hồ bơi...

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC BẤT ĐỘNG SẢN BPMAX Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: thỏa thuận theo năng lực ứng viên
Tham gia BHXH, BH sức khỏe PTI và các chế độ phúc lợi toàn diện khác (thưởng lễ, tết, nghỉ mát, sinh nhật, ốm đau, hiếu hỉ...)
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, đồng nghiệp thân thiện, quy trình vận hành tiêu chuẩn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC BẤT ĐỘNG SẢN BPMAX

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC BẤT ĐỘNG SẢN BPMAX

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC BẤT ĐỘNG SẢN BPMAX

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, Tòa nhà Thanh Xuân Complex, số 06 Lê Văn Thiêm, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-ky-su-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-binh-duong-job252969
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp APC
Tuyển Nhân Viên Kỹ Thuật thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp APC
Hạn nộp: 29/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Care vn
Tuyển Nhân Viên Kỹ Thuật thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Khánh Hòa
Công ty Cổ phần Care vn
Hạn nộp: 30/12/2024
Khánh Hòa Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH Meme 3D
Tuyển Kỹ Thuật Viên Vận Hành thu nhập Trên 10 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Cty TNHH Meme 3D
Hạn nộp: 28/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Trên 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH Meme 3D
Tuyển Chăm Sóc Khách Hàng thu nhập Trên 10 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Cty TNHH Meme 3D
Hạn nộp: 26/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Trên 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN MONDELEZ KINH ĐÔ VIỆT NAM Pro Company
Tuyển Nhân Viên Kỹ Thuật Vận Hành Máy thu nhập 9 - 14 triệu Toàn thời gian tại Bình Dương
CÔNG TY CỔ PHẦN MONDELEZ KINH ĐÔ VIỆT NAM Pro Company
Hạn nộp: 28/12/2024
Bình Dương Đã hết hạn 9 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ HÒA BÌNH
Tuyển Nhân Viên Kỹ Thuật Tòa Nhà thu nhập 9 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ HÒA BÌNH
Hạn nộp: 18/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI SÀI GÒN - TNHH MỘT THÀNH VIÊN - THƯƠNG XÁ TAX
Tuyển Nhân Viên Kỹ Thuật Điện thu nhập 7 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI SÀI GÒN - TNHH MỘT THÀNH VIÊN - THƯƠNG XÁ TAX
Hạn nộp: 25/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Guta Việt Nam
Tuyển Kỹ Thuật Viên Bảo Trì thu nhập 8 - 9 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công ty TNHH Guta Việt Nam
Hạn nộp: 25/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Đầu tư BĐS DOJILAND Pro Company
Tuyển Nhân Viên Kỹ Thuật Điện Nước thu nhập Trên 9 triệu Toàn thời gian tại Hải Phòng
Công ty TNHH Đầu tư BĐS DOJILAND Pro Company
Hạn nộp: 31/12/2024
Hải Phòng Đã hết hạn Trên 9 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP QUẢN LÝ DỊCH VỤ ADORA
Tuyển Nhân Viên Bảo Trì thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY CP QUẢN LÝ DỊCH VỤ ADORA
Hạn nộp: 21/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 30 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH COKI INVESTMENT
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH COKI INVESTMENT làm việc tại Bình Dương thu nhập 18 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH COKI INVESTMENT
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 30 ngày để ứng tuyển 18 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Bình Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ ĐỨC TRÍ
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ ĐỨC TRÍ làm việc tại Bình Dương thu nhập 6 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ ĐỨC TRÍ
Hạn nộp: 31/10/2025
Bình Dương Còn 46 ngày để ứng tuyển 6 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm công ty cổ phần ci holding
Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học công ty cổ phần ci holding làm việc tại Bình Dương thu nhập Từ 8 Triệu
công ty cổ phần ci holding
Hạn nộp: 30/09/2025
Bình Dương Còn 15 ngày để ứng tuyển Trên 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Giao Nhận Thương Mại Rồng Á Châu - ADC
Tuyển Chuyên viên đào tạo Công Ty TNHH Giao Nhận Thương Mại Rồng Á Châu - ADC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Giao Nhận Thương Mại Rồng Á Châu - ADC
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Đồng Nai Bình Dương Còn 18 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH TM DV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN AN PHÚC
Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH TM DV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN AN PHÚC làm việc tại Bình Dương thu nhập 7 - 8 Triệu
Công ty TNHH TM DV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN AN PHÚC
Hạn nộp: 31/10/2025
Bình Dương Còn 46 ngày để ứng tuyển 7 - 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả
Tuyển Kế toán dự án Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả làm việc tại Bình Dương thu nhập 14 - 16 Triệu
Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả
Hạn nộp: 03/10/2025
Bình Dương Đồng Nai Còn 18 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Hạn nộp: 15/10/2025
Hải Dương Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV) làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Hạn nộp: 12/10/2025
Hải Dương Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 14/10/2025
Đồng Nai Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Hạn nộp: 13/10/2025
Đồng Nai Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp APC
Tuyển Nhân Viên Kỹ Thuật thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp APC
Hạn nộp: 29/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Care vn
Tuyển Nhân Viên Kỹ Thuật thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Khánh Hòa
Công ty Cổ phần Care vn
Hạn nộp: 30/12/2024
Khánh Hòa Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH Meme 3D
Tuyển Kỹ Thuật Viên Vận Hành thu nhập Trên 10 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Cty TNHH Meme 3D
Hạn nộp: 28/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Trên 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH Meme 3D
Tuyển Chăm Sóc Khách Hàng thu nhập Trên 10 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Cty TNHH Meme 3D
Hạn nộp: 26/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Trên 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN MONDELEZ KINH ĐÔ VIỆT NAM Pro Company
Tuyển Nhân Viên Kỹ Thuật Vận Hành Máy thu nhập 9 - 14 triệu Toàn thời gian tại Bình Dương
CÔNG TY CỔ PHẦN MONDELEZ KINH ĐÔ VIỆT NAM Pro Company
Hạn nộp: 28/12/2024
Bình Dương Đã hết hạn 9 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ HÒA BÌNH
Tuyển Nhân Viên Kỹ Thuật Tòa Nhà thu nhập 9 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ HÒA BÌNH
Hạn nộp: 18/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI SÀI GÒN - TNHH MỘT THÀNH VIÊN - THƯƠNG XÁ TAX
Tuyển Nhân Viên Kỹ Thuật Điện thu nhập 7 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI SÀI GÒN - TNHH MỘT THÀNH VIÊN - THƯƠNG XÁ TAX
Hạn nộp: 25/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Guta Việt Nam
Tuyển Kỹ Thuật Viên Bảo Trì thu nhập 8 - 9 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công ty TNHH Guta Việt Nam
Hạn nộp: 25/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Đầu tư BĐS DOJILAND Pro Company
Tuyển Nhân Viên Kỹ Thuật Điện Nước thu nhập Trên 9 triệu Toàn thời gian tại Hải Phòng
Công ty TNHH Đầu tư BĐS DOJILAND Pro Company
Hạn nộp: 31/12/2024
Hải Phòng Đã hết hạn Trên 9 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP QUẢN LÝ DỊCH VỤ ADORA
Tuyển Nhân Viên Bảo Trì thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY CP QUẢN LÝ DỊCH VỤ ADORA
Hạn nộp: 21/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất