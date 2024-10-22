Tuyển Xây dựng Công ty cP Golden Sun làm việc tại Lâm Đồng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Lâm Đồng: TP Đà Lạt

Mô Tả Công Việc Xây dựng Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Chịu trách nhiệm chung đảm bảo hoạt động vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa toàn bộ hệ thống kỹ thuật trong khách sạn:

Thiết lập các hệ thống, quy trình quản lý, vận hành xây dựng hệ thống kỹ thuật; Kiểm soát, vận hành tất cả các hệ thống kỹ thuật của khách sạn, đảm bảo các hệ thống kỹ thuật được vận hành ổn định 24/24 tất cả các ngày trong tuần; Kiểm tra, giám sát nhà thầu sửa chữa hệ thống kỹ thuật; Lên kế hoạch, giám sát bảo trì các hệ thống kỹ thuật như: điều hòa, thông gió, thang máy, cấp thoát nước, điện, chiếu sáng công cộng, camera quan sát, phòng cháy chữa cháy, máy phát điện thông tin liên lạc, sửa chữa khác ... đảm bảo hệ thống kỹ thuật hoạt động trơn tru; Bảo quản trang thiết bị, CCDC do Công ty cấp cho khách sạn. Thực hiện báo định kỳ và theo yêu cầu cho Tổng Quản Lý khách sạn; Xây dựng kế hoạch vận hành tiết kiệm năng lượng cho Tòa nhà. Xây dựng kế hoạch làm việc và kinh phí vận hành, bảo trì hàng năm; Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao bởi Tổng Quản Lý;

2. Chịu trách nhiệm về hệ cây xanh trong và ngoài khách sạn

3. Quản lý đội ngũ nhân sự bộ phận kỹ thuật của khách sạn:

Phối hợp cùng Bộ phận Nhân sự để tuyển dụng nhân viên bộ phận kỹ thuật Đào tạo, phân công nhiệm vụ và quản lý nhân viên

4. Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Tổng Quản lý Khách sạn

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành: điện / kỹ thuật/ hoặc các chuyên ngành khác có liên quan; Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương tại các Khách sạn/ Resort 4 sao trở lên; Có tư duy hệ thống; Khả năng bao quát và xử lý vấn đề tốt; Chịu được áp lực công việc cao

Tại Công ty cP Golden Sun Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thỏa thuận; Hỗ trợ chỗ ở (dành cho ứng viên ngoại tỉnh); Chế độ nhận việc, thăm thân theo cấp bậc; Thưởng phí dịch vụ, doanh thu, lương tháng 13, thưởng KPIs; Chế độ phúc lợi khác đầy đủ theo quy định: BHXH, công đoàn,...; Cơ hội thăng tiến rộng mở; Môi trường chuyên nghiệp, cao cấp, tiêu chuẩn cao

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cP Golden Sun

