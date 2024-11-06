Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TRUNG ĐÔ làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: số 2, đường Thanh Niên (gần chợ Kệ), Ninh Sở, Thường Tín, Hà Nội., Thường Tín

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tiếp nhận bản vẽ thiết kế, bóc tách kết cấu sản phẩm, ra file cắt CNC bằng ABF Sketchup và Aspire, in tem,...

- Vận hành máy CNC

- Triển khai bản vẽ chi tiết 2D/3D cho công tác gia công (nếu cần)

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp các ngành nghề liên quan từ Cao đẳng trở lên, có tinh thần trách nhiệm, cẩn thận trong công việc

- Sử dụng thành thạo phần mềm Autocad, Sketchup+ABF, nắm vững kết cấu các hạng mục nội thất (tủ bếp, giường, tủ áo, kệ tivi, bàn trang điểm,...)

- Đọc hiểu bản vẽ thiết kế

- Ưu tiên đã có kinh nghiệm vận hành cắt ván CNC và triển khai sản xuất nội thất.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TRUNG ĐÔ Thì Được Hưởng Những Gì

- Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động với nhiều hoạt động hấp dẫn

- Thưởng hàng tuần, hàng tháng, hàng quý nếu hoàn thành tốt công việc.

- Lương theo thoả thuận, thưởng tháng thứ 13

- Được hưởng các chính sách đãi ngộ, phúc lợi theo luật Lao động và chế độ hiện hành của Công ty;

- Làm việc giờ hành chính (7h30 – 11h30, 13h30 – 5h30): Nghỉ Chủ nhật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TRUNG ĐÔ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.