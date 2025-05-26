Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty Cổ phần Hòa Bình Corporations làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương Thỏa thuận

Thẩm định và xin phê duyệt tất cả hồ sơ pháp lý, hồ sơ thiết kế của dự án.

Kiểm soát quản lý kinh tế, quyết toán dự án.

Kiểm soát công tác thi công, giám sát, nghiệm thu, bàn giao, bảo hành và chất lượng công trình theo quy định.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Xây dựng, Kinh tế xây dựng, Quản lý xây dựng hoặc các ngành có liên quan.

Trình độ:

Kinh nghiệm: Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm đảm nhiệm vị trí tương đương.

Kỹ năng: Thành thạo Autocad, MS Office, MS Project,…

Có khả năng đi công tác xa tại các dự án theo yêu cầu của cấp trên.

Yêu cầu cụ thể trao đổi khi phỏng vấn.

Tại Công ty Cổ phần Hòa Bình Corporations Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực.

Chế độ thưởng: Thưởng dự án , thưởng lễ, Tết.

Chế độ phúc lợi: BHXH, BHYT, BHTN.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Hòa Bình Corporations

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin