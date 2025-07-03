Tuyển Kỹ sư xây dựng Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Hạ Tầng Và Giao Thông (Intracom) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tổ hợp Y tế Phương Đông - Số 9 Phố Viên - Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Quản lý, giám sát thi công trên công trường đảm bảo đúng kỹ thuật, chất lượng, an toàn vệ sinh lao động, đúng tiến độ

- Kiểm tra, kiểm soát hồ sơ bản vẽ thiết kế thi công trước khi triển khai, duyệt bản vẽ Shop triển khai thi công;

- Kiểm tra biện pháp thi công, tiến độ thi công do nhà thầu lập;

- Kiểm tra nghiệm thu vật liệu đầu vào ( kiểm tra CO,CQ , lấy mẫu vật liệu ,thí nghiệm kiểm chứng...);

- Kiểm tra nghiệm thu công tác thi công hiện trường lĩnh vực chuyên môn được giao giám sát;

- Bóc tách , kiểm soát khối lượng phục vụ công tác thanh quyết toán;

- Kiểm tra đôn đốc nhà thầu hoàn thiện hồ sơ QLCL, hồ sơ hoàn công...;

- Các công việc khác được phân công phù hợp với năng lực chuyên môn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp chính quy chuyên ngành xây dựng, hệ thống điện, Cấp thoát nước, Nhiệt lạnh, Cơ điện...

- Có kinh nghiệm từ 3 năm Giám sát thi công hiện trường các DA công trình cấp 1, cấp 2 trở lên

- Có khả năng chịu được áp lực công việc.

- Tính cách trung thực, có trách nhiệm và tâm huyết với công việc.

- Am hiểu các nghị định, thông tư quy định quản lý dự án, chất lượng công trình.

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Hạ Tầng Và Giao Thông (Intracom) Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cạnh tranh theo thỏa thuận

- Đóng BHXH, BHYT, BHTN sau 02 tháng thử việc.

- Làm việc lâu dài ổn định.

- Chế độ khám sức khỏe định kỳ, thẻ bảo hiểm sức khỏe hàng năm, chế độ ưu đãi cho CBNV khi khám chữa bệnh tại Bệnh viện đa khoa Phương Đông.

- Và những đãi ngộ phúc lợi khác theo quy định Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Hạ Tầng Và Giao Thông (Intracom) Pro Company

