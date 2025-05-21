Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN LE BRUDER làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

1. Giám sát thi công tại công trường

Kiểm tra, giám sát công tác thi công của đội ngũ công nhân và nhà thầu phụ theo bản vẽ thiết kế, biện pháp thi công, hợp đồng và tiêu chuẩn kỹ thuật.

Đảm bảo thi công đúng kỹ thuật, tiến độ và chất lượng công trình.

Kiểm tra, giám sát việc sử dụng vật tư theo định mức, tránh thất thoát, lãng phí.

Ghi nhận, báo cáo kịp thời các sự cố, sai sót về kỹ thuật hoặc an toàn lao động để có phương án xử lý.

2. Quản lý nhà thầu phụ và công nhân thi công

Đôn đốc, hướng dẫn công nhân và đội nhóm thi công hoàn thành công việc theo kế hoạch.

Kiểm soát và đánh giá năng lực làm việc của các tổ đội, nhà thầu phụ.

Báo cáo tình hình nhân sự công trường, đề xuất nhân lực bổ sung khi cần thiết.

Họp giao ban với nhà thầu phụ để trao đổi kế hoạch thi công và xử lý các vấn đề phát sinh

3. Kiểm soát vật tư, thiết bị thi công

Kiểm tra, nghiệm thu vật tư đầu vào, đảm bảo đúng chủng loại, chất lượng theo yêu cầu thiết kế.

Theo dõi việc cấp phát, sử dụng vật tư tại công trường, tránh lãng phí, thất thoát.

Đề xuất nhu cầu vật tư với bộ phận mua hàng để đảm bảo tiến độ thi công.

Phối hợp với bộ phận kho để kiểm tra tồn kho vật tư tại công trường

4. Báo cáo tiến độ và công việc

Lập kế hoạch công việc hàng ngày/tuần/tháng cho công trường và báo cáo tiến độ với Chỉ huy trưởng.

Ghi chép nhật ký thi công, cập nhật các vấn đề phát sinh, đề xuất phương án xử lý.

Lập biên bản nghiệm thu từng giai đoạn và hoàn thành công trình.

5. Đảm bảo an toàn lao động

Kiểm tra việc tuân thủ nội quy an toàn lao động của công nhân và nhà thầu phụ.

Hướng dẫn và yêu cầu công nhân sử dụng đầy đủ trang thiết bị bảo hộ lao động.

Báo cáo các trường hợp vi phạm an toàn lao động và đề xuất biện pháp khắc phục.

Phối hợp với Chỉ huy trưởng để tổ chức huấn luyện an toàn lao động khi cần thiết.

Trình độ: Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Kỹ thuật công trình hoặc các ngành liên quan.

Kinh nghiệm: Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương (ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm dự án nhà hàng, khách sạn, công trình dân dụng).

Kiến thức & kỹ năng:

Am hiểu tiêu chuẩn xây dựng, quy trình thi công, biện pháp thi công.

Đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật, bản vẽ kết cấu, kiến trúc, M&E.

Thành thạo AutoCAD, các phầm mềm văn

Có kỹ năng quản lý, tổ chức, giám sát thi công.

Có khả năng giải quyết vấn đề và làm việc dưới áp lực cao.

Kỹ năng giao tiếp, phối hợp tốt với các bộ phận liên quan.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LE BRUDER Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực.

Chế độ thưởng: Thưởng dự , thưởng lễ, Tết.

Chế độ phúc lợi: BHXH, BHYT, BHTN

Cơ hội thăng tiến: Có lộ trình phát triển lên các vị trí Chỉ huy trưởng, Giám đốc dự án.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LE BRUDER

