Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CP XÂY DỰNG J-TECH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia các công việc chung của nhóm thiết kế kết cấu

Tính toán và triển khai bản vẽ giai đoạn thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công, lập thuyết minh cho toàn dự án

Bóc tách khối lượng, lên phương án kết cấu cho các hạng mục của dự án

Phối hợp với các bộ môn ( kiến trúc, ME, CTN…) hoàn thiện hồ sơ thiết kế

Khảo sát hiện trường, hỗ trợ xử lý các vấn đề phát sinh trong thi công ( khi cần)

Quản lý, kiểm soát chất lượng hồ sơ bộ môn kết cấu

Tham gia họp bảo vệ phương án, hồ sơ kết cấu ( khi cần)

Hướng dẫn và kiểm tra đội ngũ kỹ sư cấp dưới: hỗ trợ đào tạo, kiểm tra và duyệt hồ sơ do kỹ sư trẻ thực hiện

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi: ≥ 25 tuổi

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp

- Trình độ tin học: Sử dụng thành thạo phần mềm tin học văn phòng (word, powerpoint, excel).Thành thạo các phần mềm tính toán kết cấu: Etabs, sap, safe… đề xuất phương án kết cấu, các giải pháp tối ưu kết cấu.

-Có khả năng triển khai bản vẽ bằng phần mềm Autocad thành thạo, có khả năng sử dụng các phần mềm phục vụ BIM (Revit, Tekla,…) ở mức cơ bản.

-Kiểm soát hồ sơ thiết kế bộ môn kết cấu, khớp nối với các bộ môn khác

-Khả năng tập trung cao, quản lý tiến độ, chịu được áp lực công việc. Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm

- Nhiệt tình, nhanh nhẹn, ham học hỏi, có trách nhiệm trong công việc

- Chia sẻ kinh nghiệm với các thành viên trong team, phòng thiết kế

- Kinh nghiệm 4 năm trở lên

ƯU TIÊN

- Có chứng chỉ hành nghề thiết kế cấu hạng II trở lên

-Có kinh nghiệm thiết kế các công trình nhà xưởng, nhà dân dụng từ cấp III trở lên

Tại CÔNG TY CP XÂY DỰNG J-TECH Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc: môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện và đầy cảm hứng. Chúng tôi tin rằng con người là tài sản quý giá nhất, và việc tạo điều kiện tốt nhất cho nhân viên phát triển là chìa khóa dẫn đến thành công.

Không Gian Làm Việc Hiện Đại : với trang thiết bị tiên tiến, không gian văn phòng thoáng đãng và tiện nghi. Mỗi góc làm việc được thiết kế để khơi nguồn sáng tạo và tăng cường hiệu suất công việc.

Văn Hóa Doanh Nghiệp Cởi Mở: nơi mọi ý kiến đều được lắng nghe và tôn trọng. Sự hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau giữa các phòng ban giúp tạo nên một tập thể đoàn kết và mạnh mẽ.

Chế Độ Đãi Ngộ Hấp Dẫn

Chúng tôi cung cấp mức lương cạnh tranh cùng với các chế độ phúc lợi toàn diện như bảo hiểm sức khỏe, kỳ nghỉ hàng năm và các hoạt động team-building thường xuyên.

Sự Cân Bằng Giữa Công Việc Và Cuộc Sống

Chúng tôi hiểu rằng sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân là yếu tố quan trọng. Do đó, chúng tôi linh hoạt trong giờ làm việc và hỗ trợ nhân viên trong việc quản lý thời gian hiệu quả.

Gia nhập JTech, bạn sẽ được làm việc trong một môi trường năng động, nơi tài năng và sự cống hiến của bạn được trân trọng và phát huy tối đa. Hãy cùng chúng tôi tạo nên những giá trị đột phá và chinh phục những thành công mới.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP XÂY DỰNG J-TECH

