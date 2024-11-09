Tuyển Kỹ sư xây dựng Công Ty TNHH Wintech Việt Nam làm việc tại Thái Nguyên thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư xây dựng Tại Công Ty TNHH Wintech Việt Nam
- Thái Nguyên:
- Thái Nguyên, Thành phố Thái Nguyên
Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
1. Lên kế hoạch, tổ chức triển khai, giám sát, báo cáo tiến độ thi công công trình/hạng mục được giao theo hướng dẫn của Trưởng bộ phận
2. Xử lý những vướng mắc về kỹ thuật trong quá trình thi công
3. Hướng dẫn Thầu phụ, đội thi công tiến hành thi công theo các yêu cầu đúng kỹ thuật và bản vẽ
4. Theo dõi khối lượng vật tư cung cấp tới công trình
5. Tổ chức nghiệm thu công việc xây dựng với các bên liên quan
6. Phối hợp với bộ phận thanh toán lập Hồ sơ thanh toán, Hồ sơ quản lý chất lượng, lập bản vẽ hoàn công
7. Công việc cụ thể sẽ trao đổi khi phỏng vấn
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
3. Kỹ năng quản lý và tổ chức tốt
4. Sử dụng phần mềm tin học chuyện ngành: AUTOCAD, tin học văn phòng
5. Chịu được áp lực công việc
Tại Công Ty TNHH Wintech Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng các dịp Lễ Tết, thưởng nếu làm tốt, tham gia hội nghị, du lịch do công ty tổ chức
Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc
Môi trường làm việc thân thiện, cởi mở, cùng học hỏi cùng phát triển
Hưởng đầy đủ các chính sách phúc lợi khác và 12 ngày nghỉ phép/năm
Các chế độ khác: Đào tào, du lịch, bảo hiểm sức khoẻ
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo luật định khi ký kết HĐLĐ chính thức
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Wintech Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
