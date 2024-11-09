Tuyển Kỹ sư xây dựng Công Ty TNHH Wintech Việt Nam làm việc tại Thái Nguyên thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Thái Nguyên: - Thái Nguyên, Thành phố Thái Nguyên

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

1. Lên kế hoạch, tổ chức triển khai, giám sát, báo cáo tiến độ thi công công trình/hạng mục được giao theo hướng dẫn của Trưởng bộ phận

2. Xử lý những vướng mắc về kỹ thuật trong quá trình thi công

3. Hướng dẫn Thầu phụ, đội thi công tiến hành thi công theo các yêu cầu đúng kỹ thuật và bản vẽ

4. Theo dõi khối lượng vật tư cung cấp tới công trình

5. Tổ chức nghiệm thu công việc xây dựng với các bên liên quan

6. Phối hợp với bộ phận thanh toán lập Hồ sơ thanh toán, Hồ sơ quản lý chất lượng, lập bản vẽ hoàn công

7. Công việc cụ thể sẽ trao đổi khi phỏng vấn

Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Nam, tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên chuyên ngành Xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông

3. Kỹ năng quản lý và tổ chức tốt

4. Sử dụng phần mềm tin học chuyện ngành: AUTOCAD, tin học văn phòng

5. Chịu được áp lực công việc

Tại Công Ty TNHH Wintech Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương căn bản cao từ 10 - 15 triệu, thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm

Thưởng các dịp Lễ Tết, thưởng nếu làm tốt, tham gia hội nghị, du lịch do công ty tổ chức

Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc

Môi trường làm việc thân thiện, cởi mở, cùng học hỏi cùng phát triển

Hưởng đầy đủ các chính sách phúc lợi khác và 12 ngày nghỉ phép/năm

Các chế độ khác: Đào tào, du lịch, bảo hiểm sức khoẻ

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo luật định khi ký kết HĐLĐ chính thức

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Wintech Việt Nam

