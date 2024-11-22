Tuyển Kỹ sư hiện trường CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ POLYME NGỌC DIỆP làm việc tại Hải Phòng thu nhập 12 - 18 Triệu

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: KCN Mỹ Đồng 2, Tam San, Xã Kiền Bái, Thủy Nguyên, Huyện Thuỷ Nguyên

Mô Tả Công Việc Kỹ sư hiện trường Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

Trực tiếp quản lý thi công các dự án/ đơn hàng của Công ty, bao gồm: lên kế hoạch thực hiên, triển khai, điều hành, kiểm soát thi công.

Thực hiện các công tác chuẩn bị thi công: vật tư, nhân lực, thiết bị, lập biện pháp (thi công, an toàn, môi trường), công dụng cụ, Bảo hộ LĐ, chỗ ăn ở, phương tiện di chuyển ...

Tương tác với Bên giao thầu/ Khách hàng trước, trong và sau khi thi công ... đảm bảo việc thi công thuận lợi, hoàn thành các mục tiêu chung của Dự án/ đơn hàng.

Tổ chức thi công, điều hành, kiểm soát các công việc cần thiết liên quan để thúc đẩy, hoàn thành việc thi công tại công trình: phạm vi – mặt bằng – khối lượng thi công, vật tư đầu vào, lên phương án thi công – an toàn – môi trường, tiến độ – sản lượng thi công, chất lượng – thẩm mỹ sản phẩm ... theo yêu cầu dự án/ đơn hàng.

Quản lý chi phí trực tiếp thực hiện dự án/ đơn hàng.

Tương tác thường xuyên, hỗ trợ các bộ phận liên quan để hoàn thành Dự án/ đơn hàng theo quy định hệ thống quy trình Công ty.

Kiểm soát, quản lý các công việc sau thi công về vật tư, thiết bị, báo cáo ... các nội dung phát sinh thi công khác.

Trực tiếp thực hiện/ hỗ trợ bộ phận quản lý dự án, QS thực hiện công việc hoàn thiện hồ sơ dự án: pháp lý, chất lượng, nghiệm thu thanh quyết toán, bản vẽ shop, hoàn công, nhật ký thi công.

Tổng hợp – báo cáo dữ liệu, phân tích, đánh giá các rủi ro chuyển môn trong quá trình thi công, có thể tham mưu cho Ban lãnh đạo, Quản lý bộ phận. Đề xuất cải tiến, điều chỉnh phương án, biên pháp.

Công việc khác do Ban lãnh đạo yêu cầu, điều chuyển theo năng lực, hoạt động chung của doanh nghiệp.

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp các trường trung cấp, cao đẳng hoặc đại học chuyên ngành xây dựng hoặc các ngành có liên quan.

Sử dụng tốt các phần mềm autocad, tin học văn phòng.

Có kinh nghiệm từ 1-2 năm trở lên trong lĩnh vực.

Thành thạo kỹ năng tổ chức – điều phối – kiểm soát công việc thi công hiện trường.

Làm việc độc lập, tinh thần trách nhiệm cao, đối ngoại tốt.

Sẵn sàng đi công tác tại các công trình trên toàn quốc.

Độ tuổi: 24-35.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ POLYME NGỌC DIỆP Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: từ 15.000.000 đồng – 20.000.000 đồng + thưởng cuối năm, lễ, tết, lương tháng 13

Được đào tạo các kiến thức căn bản và huấn luyện chuyên sâu.

Lương, thưởng cạnh tranh, tùy theo năng lực và kinh nghiệm.

Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH – BHYT – BHTN theo Luật lao động và quy chế công ty.

Hưởng các chế độ ưu đãi khác của Công ty: du lịch hàng năm, team building, sinh nhật ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ POLYME NGỌC DIỆP

