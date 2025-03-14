Tuyển Kỹ sư hiện trường Chi Nhánh Thành Phố Hải Phòng Công Ty Cổ Phần Giao Nhận WIN WIN làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Khai báo tờ khai hải quan xuất khẩu và nhập khẩu.

- Kiểm tra tính hợp lệ của bộ chứng từ xuất nhập khẩu .

- Liên hệ và xử lý làm thủ tục Hải Quan tại các cảng, sân bay để thông quan hàng hóa cho khách.

- Liên hệ và xử lý làm thủ tục xuất nhập khẩu các bộ phận tại cảng, sân bay để nhận hàng hóa giao cho khách

- Liên hệ và liên hệ với các Deport, và hãng tàu nhận EDO.

- Xuống cảng tạo các mối quan hệ với tốt Hải quan để xử lý công việc

- Tìm hiểu các thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa khi được yêu cầu.

- Theo dõi hàng hóa tiến hành làm thủ tục giao nhận hàng cho khách.

- Đi hiện trường các Cảng, sân bay và cơ quan ban ngành có liên quan đến xuất nhập khẩu.

- Liên hệ cơ quan hữu quan để xin chứng nhận xuất xứ (C/O); Xin chứng nhận kiểm dịch thực vật, động vật; Kiểm tra chất lượng nhà nước; Xin giấy phép XNK…