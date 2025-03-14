Tuyển Kỹ sư hiện trường Chi Nhánh Thành Phố Hải Phòng Công Ty Cổ Phần Giao Nhận WIN WIN làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Chi Nhánh Thành Phố Hải Phòng Công Ty Cổ Phần Giao Nhận WIN WIN
Ngày đăng tuyển: 14/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/04/2025
Chi Nhánh Thành Phố Hải Phòng Công Ty Cổ Phần Giao Nhận WIN WIN

Kỹ sư hiện trường

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư hiện trường Tại Chi Nhánh Thành Phố Hải Phòng Công Ty Cổ Phần Giao Nhận WIN WIN

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: Tòa nhà Crystal, số 17A2 lô 6B Lê HồngPhong, Ngô Quyền, Hải Phòng

Mô Tả Công Việc Kỹ sư hiện trường Với Mức Lương Thỏa thuận

Khai báo tờ khai hải quan xuất khẩu và nhập khẩu.
- Kiểm tra tính hợp lệ của bộ chứng từ xuất nhập khẩu .
- Liên hệ và xử lý làm thủ tục Hải Quan tại các cảng, sân bay để thông quan hàng hóa cho khách.
- Liên hệ và xử lý làm thủ tục xuất nhập khẩu các bộ phận tại cảng, sân bay để nhận hàng hóa giao cho khách
- Liên hệ và liên hệ với các Deport, và hãng tàu nhận EDO.
- Xuống cảng tạo các mối quan hệ với tốt Hải quan để xử lý công việc
- Tìm hiểu các thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa khi được yêu cầu.
- Theo dõi hàng hóa tiến hành làm thủ tục giao nhận hàng cho khách.
- Đi hiện trường các Cảng, sân bay và cơ quan ban ngành có liên quan đến xuất nhập khẩu.
- Liên hệ cơ quan hữu quan để xin chứng nhận xuất xứ (C/O); Xin chứng nhận kiểm dịch thực vật, động vật; Kiểm tra chất lượng nhà nước; Xin giấy phép XNK…

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ học vấn: Tốt nghiệp CĐ trở lên, Chuyên ngành: XNK, kinh tế đối ngoại, quản trị kinh doanh hoặc các ngành có liên quan.…
- Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh

Tại Chi Nhánh Thành Phố Hải Phòng Công Ty Cổ Phần Giao Nhận WIN WIN Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi Nhánh Thành Phố Hải Phòng Công Ty Cổ Phần Giao Nhận WIN WIN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Chi Nhánh Thành Phố Hải Phòng Công Ty Cổ Phần Giao Nhận WIN WIN

Chi Nhánh Thành Phố Hải Phòng Công Ty Cổ Phần Giao Nhận WIN WIN

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà Crystal, số 17A2 lô 6B Lê Hồng Phong, Ngô Quyền, Hải Phòng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

